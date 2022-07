Dvojicu hasičov (†35, †36) zabil pri obci Sása 53-ročný vodič na SUV: Detaily tragédie a zronené slová kolegov

Hasiči mali byť na cvičení. V čase osobného voľna sa štyria z nich rozhodli, že ho strávia aktívne – na bicykloch. Príjemný letný oddychový deň sa pre nich zmenil na horor po tom, ako sa neďaleko obce Sása, ležiacej v okrese Zvolen, zrazili s osobným autom Range Rover.

"Následkom nehody utrpel jeden z príslušníkov zranenia nezlučiteľné so životom. Ďalší utrpel ťažké zranenia, ktorým aj napriek enormej snahe zasahujúcich záchranárov na mieste podľahol," uviedla hovorkyňa hasičov Katarína Križanová. Ďalší dvaja hasiči mali viac šťastia a z nehody vyviazli bez zranení. Strata dvoch kolegov však hasičským zborom doslova otriasla.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

„Hasičský a záchranný zbor dnes (v pondelok 18.7.2022, pozn. red.) pri tragickej udalosti prišiel o dvoch skvelých hasičov. O kolegov, ktorí neváhali svoje životy riskovať pre pomoc iným. O kolegov, ktorí svoju prácu milovali a brali ju ako poslanie. O kolegov, ktorí neváhali kedykoľvek podať pomocnú ruku,“ uviedli.

„Počas služby sa často stretávame so smrťou, podvedome myslíme na našich blízkych a vieme, že zachraňovaný sa možno už živý domov nevráti. Snažíme sa nebrať si to k srdcu, no denne súcitime s ľuďmi, ktorým pomáhame. Často nám zviera hrdlo, no i tak si nepripúšťame, že by to mohlo skončiť zle. Tragická udalosť však môže zasiahnuť aj nás, kdekoľvek a kedykoľvek. Tá dnešná zasiahla príbuzných našich zosnulých kolegov, ich priateľov a tisícky hasičov, ktorí prišli o dvoch tímových hráčov,“ napísali bezprostredne po nehode.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný

„Hasičský a záchranný zbor vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodinám, príbuzným, priateľom a kolegom. Táto udalosť je obrovská rana a nenahraditeľná strata pre celý Hasičský a záchranný zbor. Nikdy na Vás nezabudneme,“ dodali.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Vodič sa zrejme nevenoval šoférovaniu

Čo presne sa v pondelok večer na ceste od obce Sása do obce Pliešovce – Zaježová odohralo, je predmetom vyšetrovania. Banskobystrická krajská polícia uviedla, že podľa doterajších zistení z miesta nehody sa 53-ročný vodič pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. „Po prejdení pravotočivej zákruty čelne narazil do dvoch oproti idúcich cyklistov. Obaja muži, vo veku 35 a 36 rokov žiaľ zraneniam na mieste podľahli,“ uviedli.

Galéria fotiek (8) Životy dvoch hasičov si vyžiadala dopravná nehoda v katastri obce Sása.

Zdroj: Facebook/Air - Transport Europe, letecká záchranná služba

Alkohol u vodiča zistený nebol, nariadený bol aj odber biologického materiálu, za účelom zistenia inej návykovej látky. Vodičovi bol tiež na mieste zadržaný vodičský preukaz.

„Všetky ďalšie okolnosti, ako aj príčiny dopravnej nehody sú predmetom prebiehajúceho vyšetrovania a znaleckého skúmania, preto nateraz nebudeme k prípadu poskytovať žiadne ďalšie informácie,“ dodali s tým, že aj ich táto správa zasiahla a pozostalým, kolegom a priateľom nebohých hasičov vyjadrili úprimnú sústrasť.

Galéria fotiek (8) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Sústrasť vyjadril aj Mikulec

Úprimnú sústrasť rodinám a pozostalým hasičov, ktorí prišli o život pri pondelkovej dopravnej nehode v Sáse, vyjadril aj minister vnútra Roman Mikulec (nominant OĽaNO). Udalosť ho podľa vlastných slov mrzí. "Dostal som správu, ktorá ma veľmi zarmútila. V okrese Zvolen sa stala vážna dopravná nehoda, pri ktorej o život prišli dvaja príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ)," napísal na sociálnej sieti. "Je mi to nesmierne ľúto. Rodinám a pozostalým vyjadrujem hlbokú a úprimnú sústrasť," dodal.