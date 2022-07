Doležal to povedal jasne: Bude vstupné do Tatranského parku povinné? Na TOTO by sa využili peniaze

"Na prvý pohľad sa to môže zdať ako niečo negatívne, nie je to nič výnimočné ani v zahraničí. Nateraz, keď je to v dobrovoľnej rovine, je to v poriadku, ale v princípe sa v budúcnosti nebudem brániť ani tomu, keď to bude povinné. Dôležité je si povedať, do čoho pôjdu tieto prostriedky. Ak pôjdu do rozvoja infraštruktúry a skvalitnenia cestovného ruchu ako takého, nemám s tým najmenší problém," skonštatoval minister. Veľa turistov v Tatrách sa podľa riaditeľky ZCR Lenky Rusnákovej sťažuje, že platia veľa peňazí za parkovné či poistenie do hôr a služby v regióne tiež nie sú lacné.

"My si uvedomujeme, že najväčšou atrakciou v Tatrách sú turistické chodníky a vysokohorské chaty, veríme, že to tak aj ostane. Zaslúžia si adekvátnu starostlivosť a jednou z foriem, ako na to získať dostatok zdrojov, je aj vyberanie vstupného. Je však treba jasne odkomunikovať pravidlá a transparentne poukázať, kam tie peniaze pôjdu a na čo sa skutočne použijú. Tých poplatkov sa zbiera a vždy je to iná organizácia, ktorá ich vyberá. To pre návštevníka, ktorý berie Vysoké Tatry ako celok, môže pôsobiť chaoticky," objasnila Rusnáková. Pre turistov by podľa nej bolo výhodnejšie a zároveň jednoduchšie zaviesť jednotný poplatok za všetky základné služby, ako je parkovanie, vstupné do národného parku, miestna daň či poistenie do hôr.

Galéria fotiek (2) Andrej Doležal

Zdroj: Topky/Ján Zemiar

"Týmto zámerom chceme osloviť tých ľudí, ktorí chcú prispieť, dobrovoľný príspevok bude účelovo viazaný na starostlivosť o turistické chodníky. Máme množstvo chodníkov najmä na súkromných pozemkoch v Západných Tatrách, kde kolabuje základná infraštruktúra, mostíky, lavičky a altánky sú v dezolátnom stave. Potrebujeme na to získať peniaze, pretože z rozpočtu na neštátnu pôdu nemôžeme dať ani euro," objasnil riaditeľ Správy TANAP Pavol Majko. Cieľom podľa neho je aj v neštátnych územiach zvýšiť kvalitu a hlavne bezpečnosť turistickej infraštruktúry. Rusnáková upozornila, že vyberanie poplatku bude pre množstvo vstupov do národného parku logisticky pomerne náročné. "Tatry nemajú jednu vstupnú bránu, na území národného parku sú aj tatranské osady, odkiaľ sa tiež dá ísť na jednotlivé turistické chodníky. Veríme, že to kompetentní zohľadnia, premyslia a tiež dobre odkomunikujú, aby to splnilo svoj účel," uzavrela riaditeľka ZCR.