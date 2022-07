Jasná VÝZVA premiéra: SaS musí urobiť krok späť! Spor Sulíka a Matoviča môže spôsobiť návrat Fica a jeho dvojčaťa

Premiér prichádza s reakciou krátko potom, čo na novinárske otázky odpovedal šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Ten zopakoval, že z koalície odišiel, no je aj v ich záujme pokračovať vo vláde s novou koaličnou zmluvou. Podľa premiéra musia liberáli spraviť krok späť.

SaS musí spraviť krok späť

"Mojím cieľom ako predsedu vlády je zachovať štvorkoalíciu. Je to kľúčové pre prosperitu a demokratický vývoj Slovenska," povedal v reakcii Heger. Dnes podľa neho hrozí zopakovanie fatálnej chyby z minulosti. "Keď padla vláda Ivety Radičovej na eurovale, euroval aj tak prešiel a Robert Fico potom vládol sám. Následkom toho bolo, že rozložil právny štát a okradol občanov o miliardy," povedal premiér.

Galéria fotiek (2)

"Dnes sa história môže zopakovať znova. Mafia čaká za dverami, neotvárajme! Spor Richarda Sulíka s Igorom Matovičom môže spôsobiť návrat Roberta Fica a jeho dvojčaťa Petra Pellegriniho. Obraciam sa na stranu SaS s výzvou, aby urobila krok dozadu," dodal.

SaS už nie je súčasťou koalície, na vládu jej ministri idú

SaS už nie je súčasťou koalície. Vyhlásil to líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík počas utorkového vyjadrenia pre médiá. Na stredajšie rokovanie vlády však ministri zo strany plánujú ísť. Sulík deklaroval, že liberáli majú záujem na dovládnutí súčasnej vlády. Žiadajú však prepracovanie koaličnej zmluvy, ktorá bola podľa Sulíka viackrát porušovaná.

"Opustili sme koalíciu a z toho vyplýva, že naši štyria ministri podajú demisiu, ale spravia to až koncom augusta, a to preto, lebo chcem dať čas a šancu novým rokovaniam. Potom netreba hore-dole podávať demisie. Ak rokovania nebudú úspešné alebo ak k nim nedôjde, tak 31. augusta podáme demisiu tak, ako sme avizovali," ozrejmil Sulík.

Partnerom dávame priestor na rokovania

Priznal, že SaS sebe aj partnerom vytvára priestor na rokovania aj tým, že ešte nešpecifikovala svoje požiadavky, o ktorých hovorila minulý týždeň. Ak bude zo strany partnerov záujem, SaS je pripravená rokovať. Nepovedal, či sú liberáli ochotní ustúpiť z požiadavky na odchod ministra financií a lídra OĽaNO Igora Matoviča z vlády, ak by deklaroval, že zmení svoj spôsob fungovania. Označil to za hypotetickú otázku.

"Nemáme záujem o predčasné voľby, chceme, aby sa toto volebné obdobie normálne skončilo. Len treba napísať novú koaličnú zmluvu," poznamenal s tým, že súčasná koaličná dohoda bola viackrát porušovaná. Odmieta, že by šlo o snahu SaS začať s predvolebnou kampaňou. Koalíciu SaS podľa jeho slov neopustila pre snahy o posilnenie svojho postavenia, ale preto, lebo sa v nej ďalej fungovať nedalo.

Sulíka mrzí, ako Heger reagoval na list

V súvislosti s novou koaličnou zmluvou už minulý týždeň avizoval požiadavku prepracovať ju na základe aktuálnych politických reálií. "Volebné výsledky nie sú vytesané do kameňa. To, čo je dôležitejšie, je počet poslancov, ktorými strana disponuje," uviedol. Podotkol, že hnutie OĽANO disponuje aktuálne 48 poslancami a strana SaS ich bude mať po demisii jej ministrov v pléne 20. Klub SaS totiž počas volebného obdobia posilnili viacerí zákonodarcovia, ktorí odišli zo strany Za ľudí aj spolu s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou.

Sulíka mrzí, že premiér Eduard Heger (OĽANO) reagoval negatívne na zverejnenie listu, ktorý mu SaS adresovala. Sulík to nepovažoval za problém, keďže list neobsahoval nič dôverne ani nové. Ak by však vedel, že to premiér bude takto vnímať, zrejme by ho nezverejnil. "List nie je sumár našich požiadaviek, ale zhrnutie toho, čo sa udialo. Je to odôvodnenie nášho rozhodnutia," vysvetlil s tým, že v ňom zároveň načrtli možnosti ďalšieho fungovania. Pripomenul výhrady strany k fungovaniu Matoviča. Hovorí o rozvrate verejných financií, hlasovaní s fašistami v pléne Národnej rady SR, chaotickom fungovaní a ďalších negatívach.