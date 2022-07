Do hôr za poplatok? Vo Vysokých Tatrách chcú vyberať vstupné! Platiť by sa malo aj za svadobné fotografie

Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: lesytanap.sk

VYSOKÉ TATRY - O tom, čo je v zahraničí bežná prax, uvažujú už aj na Slovensku. Za vstup do Tatranského Národného parku by si turisti mali platiť vstupné. Poplatok by mal začať platiť už toto leto, zatiaľ však len na dobrovoľnej báze.