Varovanie exekútorov: Chystáte sa na letnú dovolenku? Neurobte túto OBROVSKÚ chybu!

Pripomína, že neprimerané finančné záväzky, obzvlášť v časoch vysokej inflácie a ekonomickej neistoty, môžu totiž priviesť ľudí až do exekúcie. "Dva roky pandémie nového koronavírusu spôsobili, že mnohí ľudia dovolenku odložili a chystajú sa využiť na oddych začínajúce sa leto. Emócie a túžba dopriať si dovolenku by však nemali nahradiť triezve zváženie svojich finančných možností. Dovolenka pominie, no záväzky ostanú a bude ich treba zaplatiť," zdôrazňuje hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.

Do pozornosti dáva, že v období vysokej inflácie a očakávaných ekonomických problémov sa môže oproti pôvodným predpokladom významne a náhle zmeniť finančná situácia tak jednotlivca, ako aj rodiny.

Vyššie hypotéky, náklady na domácnosť či ceny nákupov môžu ľahko spôsobiť, že dlžníkovi neostane jeho očakávaná finančná rezerva, z ktorej chcel pôvodne hradiť svoje nové záväzky. Podľa komory je preto v tomto období obzvlášť dôležité pristupovať k uzatváraniu nových pôžičiek zodpovedne. Namiesto neuváženej okamžitej spotreby odporúča vytvoriť väčšiu finančnú rezervu.