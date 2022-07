Polícia nemá dobré správy: V okolí východoslovenskej metropoly sa pohybuje medveď! V týchto obciach buďte obozretní

KOŠICE – Košickí policajti nepriniesli v nedeľu ráno dobré správy. Obyvateľov východoslovenskej metropoly upozornili na to, že sa v okolí Košíc pohybuje medveď. Potvrdiť to mali viaceré zdroje. Ľudom preto adresovali upozornenie aj s informáciami. Samosprávy nenechávajú nič na náhodu a svojich obyvateľov o probléme pravidelne informujú.

Problémy s medveďmi sa tento rok intenzívne riešia po tom, ako medvedica s mladými napadla dvoch turistov v katastri mesta Hriňová ešte v polovici mája tohto roku. Jeden z mužov skončil s vážnymi zraneniami v nemocnici, odvtedy prišlo k viacerým stretom a útokom medveďa. Mestá a obce situáciu riešia a ak sa v okolí ich samosprávy objaví medveď, ihneď o tom svojich obyvateľov informujú.

Archívne VIDEO Populácia medveďov na Slovensku narástla na 2000 až 2500 kusov, tvrdí šéf lesných zdrojov

Teraz sa však zdá, že problémy s medveďmi majú aj na východe krajiny v okolí Košíc. Upozornili na to policajti z košického kraja na sociálnej sieti zverejnením správy, im prišla do schránky „Volal som aj na tiesňovú linku, stretol som dvoch veľkých medveďov nad Bankovom na bicyklovom traile Hupiky,“ informuje anonymný používateľ. Ako vysvetlil, nemá žiadny dôkaz ani fotografiu medveďov. Polícia preto informáciu preverila a prišla so zaujímavým záverom. Informáciu o medveďoch im mali potvrdiť viaceré zdroje. „Z uvedeného dôvodu odporúčame zvýšenie ostražitosti v uvedenej lokalite. Polícia v Košiciach doposiaľ neeviduje útok medveďa na človeka,“ uzavreli.

Galéria fotiek (3) Zdroj: FB / Polícia SR - Košický kraj

Pozor si majú dať aj obyvatelia Sokoľa

Informáciu o výskyte medveďa zverejnila v sobotu večer aj obec Sokoľ, ktorá je od Bankova vzdialená asi 15 kilometrov. „Obec Sokoľ na základe informácie od Policajného zboru SR upozorňuje občanov na potvrdený výskyt medveďa v okolitých lesoch mesta Košice a jeho okolia. Medveď bol viac krát spozorovaný v lokalitách Bankov, Jahodná, ale aj na lesných hrebeňoch nad našou obcou. Obec Sokoľ preto prosí občanov, turistov a cyklistov, aby zvýšili pozornosť a ostražitosť v uvedených lokalitách, ako aj v ostatnom intraviláne obce,“ informovali na sociálnej sieti.