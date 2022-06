Horúčavy spôsobili veľké problémy: Obec Pača vyhlásila pre nedostatok vody mimoriadnu situáciu

Galéria fotiek (2) Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

PAČA – Obec Pača v okrese Rožňava vyhlásila v utorok (28. 6.) pre kritickú situáciu so zásobovaním obyvateľstva pitnou vodou mimoriadnu situáciu. Obecné vodojemy sú takmer prázdne, vodu do nich musia voziť pomocou cisterny. Pre TASR to uviedol starosta obce Ladislav Zagiba.