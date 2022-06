Sestra Jankovskej môže prísť o talár: Rozhoduje o nej Najvyšší správny súd! Haitovej zavarili zhabané mobily

Sudkyňa Andrea Haitová je sestrou viacnárobne obvinenej Moniky Jankovskej. Haitová teraz môže byť zbavená svojej funkcie. Najvyšší správny súd dnes rozhoduje o návrhu bývalej šéfky Súdnej rady SR Lenky Praženkovej, ktorá ho podala ešte v roku 2020. Informáciu priniesla agentúra SITA.

Haitová mala na vypočutí pred súdnou radou klamať o vymazaní 17 kontaktov a komunikácii z mobilu, ktorý jej v roku 2019 zaistila Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Búrka. Tým sa dopustila závažného disciplinárneho previnenia nezlučiteľného s funkciou sudcu. O návrhu Praženkovej rozhoduje dnes Najvyšší správny súd, ktorý predvolal aj viacerých svedkov a samotnej Haitovej, ktorá obvinenie odmieta.

Sudkyňa uviedla, že na jeseň 2019 odpovedala na otázku, či si z mobilného telefónu niečo zmazala v čase, keď ju príslušníci polície vyzvali na jeho vydanie, až pokým prišla do svojho auta, kde ho mala odložený a následne ho vydala. Podľa nej išlo približne o 15 minút. Na to pred komisiou súdnej rady odpovedala, že nie. To, že z mobilných telefónov boli zmazané komunikácie a kontakty, konštatoval znalecký posudok.

Haitovú podozrievajú, že bola "Kočnerovou sudkyňou". Tá to popiera a tvrdí, že sa s podnikateľom nepozná. Rovnako tak to tvrdila aj Jankovská, hoci z aplikácie Threema bolo zrejmé, že si s odsúdeným Kočnerom vymenila stovky správ.