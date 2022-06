Krajniak navrhuje pomoc obciam a mestám: Použiť by sa mohli nevyčerpané eurofondy!

BRATISLAVA - Nevyčerpané eurofondy by sa mohli použiť na financovanie energetickej efektívnosti. Uviedol to po utorkovom rokovaní vlády minister práce Milan Krajniak (Sme rodina).

"Považujem za reálne, aby sme pomohli mestám, obciam, ale aj neštátnym zriaďovateľom zariadení sociálnych služieb (ZSS) a škôl, prípadne aj ďalším prevádzkovateľom budov prevádzkovaných vo verejnom záujme, aby sme neminuté eurofondy presunuli do SIH (Slovak Investment Holding, pozn. TASR). Ten by kofinancoval všetky projekty, ktoré by slúžili na zníženie energetickej náročnosti," spresnil. Energetická náročnosť by sa podľa neho mohla znížiť jednak zateplením budov či zavedením nových lacnejších zdrojov tepla.

"Pri rokovaní o zvyšovaní platov zamestnancov štátnej a verejnej sféry musia byť zohľadnení aj zamestnanci ZSS. Určite nepodporím návrh na valorizáciu platov, ak by sa netýkal aj zamestnancov ZSS, ktorí nie sú zamestnancami vo verejnej službe," doplnil Krajniak.