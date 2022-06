Slovensko zasiahli silné zrážky: Meteorológovia ich najviac zaznamenali v povodí Myjavy

Za posledných 24 hodín sa zrážky v podobe prehánok a búrok (ojedinele aj intenzívnych) vyskytli takmer na celom území s priestorovo rozdielnymi úhrnmi. Prevažne to bolo do 15 milimetrov, lokálne od 15 do 30 milimetrov a v niektorých povodiach výnimočne aj viac. Podľa meteorológov maximálny zaznamenaný denný úhrn presiahol 40 milimetrov. "Povodie Rimavy, Slanej a povodia na juhovýchode územia búrky obišli. Tu sa zrážky vyskytli len ojedinele a v zanedbateľných úhrnoch," uviedli zo SHMÚ.

V niektorých lokalitách v povodí riek Myjava a Kysuca, kde boli búrky sprevádzané prívalovými zrážkami, došlo k výskytu povodňových javov (zatopenie pivníc, cestných komunikácií, miestnych potokov. "Na nami monitorovaných vodných tokoch sme zaznamenali výrazné vzostupy napríklad v Čadci na Kysuci alebo v Senici na toku Teplica. Nezaznamenali sme však prekročenie stupňov povodňovej aktivity," uviedol SHMÚ. Na ostatných tokoch prevládala ustálenosť vodných hladín. Počas víkendu (18. - 19. 6.) meteorológovia búrky neočakávajú, najbližšie je pravdepodobnosť ich výskytu v úvode nového týždňa.