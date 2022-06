AKTUÁLNE Zomrel najväčší slovenský sériový vrah a nekrofil Ondrej Rigo

Správu ako prvý priniesol portál tvnoviny.sk. Jedna zo žien, na ktorú zaútočil, prežila. Rigo zomrel ešte v utorok 14. júna vo veku 66 rokov. Zatiaľ nie sú známe príčiny jeho smrti. Po tom, ako si v roku 2018 odpykal 25 rokov trestu, požiadal súd o podmienečné prepustenie, ktorému ale nevyhovel. Následne sa minulý rok objavili informácie o tom, že má podlomené zdravie. Istý čas bol aj hospitalizovaný v nemocnici.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Foto: TASR, David Kičin

Rigo sa preslávil ako najbrutálnejší slovenský vrah. Trúfal si hlavne na spiace obete, pričom do bytov vnikal pootvoreným oknom. Ženy surovo zabíjal najmä údermi do hlavy a s ich mŕtvolami následne súložil. Z miesta činu si väčšinou vždy vzal nejaké cennosti.

Rigo bol vo väzení od roku 1993, keď ho vzali do väzby. Je najhorší sériový vrah v histórii Slovenska, známy aj ako ponožkový vrah. Narodil sa v roku 1955 a do amnestie v roku 1990 bol desaťkrát súdený za majetkovú trestnú činnosť. Sedel šesť krát. Svoju hroznú sériu uskutočnil od júna 1990 do marca 1992. Zavraždil a následne znásilnil 8 žien od 22 do 88 rokov – dve v Mníchove, jednu v Amsterdame a päť v Bratislave, pričom zabil aj malého syna jednej z obetí. K obetiam vošiel cez okná prízemných bytov. Na mietsach vždy zanechal aj vražednú zbraň. Na doživotný trest odňatia slobody ho odsúdili 7. decembra 1994. Rigo sa k vraždám nikdy nepriznal, aj keď ho testy DNA usvedčili.