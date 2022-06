Na Slovensku sa vo štvrtok budú ženiť všetci čerti: Silné búrky a krúpy! Vydané výstrahy, hrozí aj tornádo?

BRATISLAVA - V pondelok popoludní prešli Slovenskom intenzívne búrky, ktoré so sebou priniesli aj lejaky a množstvo zrážok. Ani zďaleka sme však na tom neboli tak zle, ako v Česku, kde sa dokonca pár kilometrov od slovenských hraníc v meste Lanžhot objavilo tornádo o sile F1. No už teraz mnohí meteorológovia a odbornící dvíhajú varovný prst. Mieri totiž ku nám hotová pohroma.

Počasie sa posledné dni zbláznilo. Po relatívne peknom a teplom počasí prišlo v polovici minulého týždňa ochladenie spolu s mohutnými prehánkami, ktoré na niektoré miesta priniesli naozaj výdatné úhrny zrážok. Tie spôsobili na mnohých miestach doslova apokalypsu, Nitra a okolie bola dvakrát pod vodou, intenzívne pršalo aj na krajnom západe či na východe. Následne sa opäť oteplilo na letné teploty. No a v pondelok prišli opäť intenzívne búrky. Našťastie nenapáchali rozsiahle škody, ako napríklad na Morave, kde sa vyskytlo tornádo o sile F1.

VIDEO Nové video zo včerajšej búrky na juhu Moravy: S takmer stopercentnou istotou išlo o tornádo!

No a vyzerá to tak, že búrky prídu ku nám opäť a opäť budú silné. Upozorňujú na to ako lovci búrok, tak aj meteorológovia. Podľa mnohých to bude vo štvrtok "veľké" a pripraviť sa treba na rôzne nástrahy počasia.

"Vo štvrtok sa črtá ďalšia z pomerne zaujímavých a tým aj potenciálne nebezpečných situácii. Presne naše územie bude v oblasti teplého sektora plytkej tlakovej níže, takže bude teplo a naprúdi sem aj vlhkejší vzduch, čo podporí labilizáciu prostredia. Zároveň ruka v ruke s tým, sa tu bude slabo prehlbovať tlaková níž a od severozápadu bude v neskorých poobedných a večerných hodinách postupovať studený front, ktorý podporí vývoj búrok. Prostredie sa bude vyznačovať pomerne výraznou dynamikou, čo v kombinácii s labilným zvrstveným a studeným frontom môže viesť k intenzívnym búrkami," napísali lovci búrok zo stránky Severe weather Slovakia. Ako dodali, predbežne to vyzerá tak, že Slovenskom bude postupovať rozsiahla búrková línia, prostredie však bude vhodné aj na vývoj superciel. Očakávajú, že najlepšie podmienky budú predbežne v Nitrianskom kraji.

⚡ Výnimočne píšeme o búrkach takto v predstihu Vo štvrtok sa črtá ďalšia z pomerne zaujímavých a tým aj potenciálne... Posted by Severe Weather Slovakia o.z. on Tuesday, June 14, 2022

Obdobné slová volil aj portál Meteo Slovensko. Podľa ich slov však bude najpravdepodobnejší výskyt búrok v Trenčianskom kraji, ale aj na Záhorí či juhozápad krajiny. Potvrdzujú však, že búrky môžu byť intenzívne, vylúčené nie sú ani krúpy.

"V prvom rade sa budú búrky dobre organizovať. Hrozí opäť tzv. squall línia, teda formácia búrok do akéhosi systému, konvektívneho. Na čele tejto línie je možný, ako obvykle pri podobných formáciách silný nárazový vietor, ale i krúpy. Nie je však dôvod na paniku. Aj keď zajtrajšie prostredie bude vytvárať haldy búrok, len malá časť z nich bude silnejšia. Podmienky zas pre vznik tornád napriek svojej priazni nebudú na vysokých číslach, preto je šanca ešte nižšia. Obavy tak treba smerovať skôr k supercelárnym búrkam," napísali z portálu. Ako dodali, nie všetky búrky sa však budú organizovať do jednotnej línie, budú tak vznikať aj samostatné bunky, ktoré môžu mať až supercelárny charakter.

⛈️🌪️ AKTUÁLNE: Vo štvrtok by mohli doraziť na Slovensko intenzívne búrky s umožnenou tvorbou superciel. Vylúčené nie je... Posted by Meteo Slovensko on Wednesday, June 15, 2022

To, že vo štvrtok nad naše územie prídu silné búrky, upozorňujú aj meteorológovia z SHMÚ. Tí vydali pre väčšinu Slovenska výstrahy prvého stupňa pred búrkami.