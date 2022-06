KORONAVÍRUS Matematik Kollár: Čaká nás ďalšia vlna, udrie už počas leta! TOTO ju nezastaví, apel na ľudí

BRATISLAVA – Ohľadne ochorenia Covid-19 je ticho. Neznamená to však, že koronavírus niekam zmizol, práve naopak, ochorenie je tu stále s nami a denne pribúdajú nové prípady nakazených a, žiaľ, aj úmrtia. Aktuálna situácia nám však umožňuje konečne voľne dýchať. A to doslova. Mohli sme zložiť rúška, slobodne sa stretávať a cestovať. To všetko môže mať však obmedzené trvanie.

Podľa slov matematika Richarda Kollára je už dosť jasne zrejmé, že nás čaká ďalšia vlna ochorenia. Tá by mala byť podobná poslednej omikronovej, zasiahnuť by nás mala však počas leta a nastupujúcej jesene. Nič na tom nezmení ani teplé počasie, šíreniu infekcie totiž nedokáže efektívne zabrániť. „Viaceré krajiny to už pozorujú, najmä tie, kde ešte ako tak funguje monitoring ochorení,“ uviedol.

Nastupujúce subvarianty BA.4 a BA.5 variantu omikron budú podľa neho schopné reinfikovať aj tých, čo boli nedávno infikovaní a taktiež aj tých, ktorí sú očkovaní. Vážnejšie priebehy budú čoraz zriedkavejšie, ale stále ich bude pomerne dosť, najmä medzi najstaršími a nezaočkovanými. „Ja rozumiem, že je to riadna otrava pre každého, pre mňa špeciálne, nie som zďaleka jeden z opatrných. Ale budeme sa zrejme znovu musieť ako spoločnosť tomuto riziku prispôsobiť,“ uviedol.

Predpokladá, že plošné zásadné obmedzenia už nebudú aplikované, pretože by aj tak zásadne nepomohli, len odložili problém na neskôr. Omnoho viac by sme však mali venovať pozornosť lepšej ventilácii, a to najmä v školách. Tiež zdôraznil potrebu zodpovedného správania. Ak sa u vás napríklad ochorenie prejaví, nemali by ste chodiť do práce, školy či na rôzne podujatia, ale jednoducho zostať doma v izolácii. Namiesto návratu MOM-iek by bolo zasa podľa neho dobré zabezpečiť lacné dostupné domáce testy pre každého.

„A hlavne sa každý musíme naučiť zvažovať osobné riziká. Niekto má riziko nižšie, ten sa obmedzovať nebude asi vôbec. Avšak niektorí majú riziko oveľa vyššie. Tí by mali vyhodnocovať situáciu, ako keď prechádzajú cez cestu. Zodpovednosť za naše zdravie bude v našich vlastných rukách, aj keď niektorí to budú mať znovu ťažké,“ uviedol.

„Prosím, správajme sa k sebe ohľaduplne. Žiadna pandémia by nemala rozložiť občiansku spolupatričnosť a slušnosť. Tá doterajšia u nás už spôsobila obrovské škody, za ktoré budeme reálne pykať ešte dlho. Podľa mňa už stačilo,“ dodal.

Za utorok sa prostredníctvom 1032 vykonaných RT-PCR testov na Slovensku odhalilo 213 prípadov nákazy novým koronavírusom. Nepribudli žiadne obete. Celkový počet hospitalizovaných pacientov s potvrdeným ochorením Covid-19 je 130.