Miestny úrad v Petržalke dostal absurdnú sťažnosť obyvateľov: Keď zistíte, čo im prekáža, budete si klopkať na čelo

Miestne a mestské úrady riešia častokrát priam neriešiteľné sťažnosti občanov. Niektoré sú také bizarné, že úradníkom ostáva len sa nad nimi pousmiať. Pred necelými dvomi týždňami dostali úradníci na petržalskom úrade list, v ktorom sa obyvatelia Vilovej ulice sťažujú na hluk z verejného detského ihriska. Ich primárnou požiadavkou je, aby sa ihriská nestavali pri obytných domoch. "Pokiaľ naozaj neleje, je každý deň v každom ročnom období často už od ôsmej ráno až do úplnej tmy na ihrisku hluk. Len mobily svietia a decká vreštia. Rušia a obťažujú všetkých obyvateľov okolitých panelákov, ktorí chcú mať doma ticho a pokoj," píše nespokojný odosielateľ.

Aby však neostalo len pri slovách, navrhol riešenie tejto preňho nepríjemnej situácie. "Mohol by niekto oznámiť odborníkom, ktorí to majú na starosti, aby sa všetky ihriská stavali mimo obytnej zóny, lebo inak budú ľudia veľmi trpieť. Jednoducho rozobrať a presťahovať celé ihrisko, aby mohli na lavičkách zas sedieť starí ľudia a debatovať a ostatní mať doma trochu pohody."

Mestská časť vo svojom príspevku na Facebooku na začiatok uznala, že každý človek občas potrebuje pokoj. Jedným dychom však dodala, že požiadavka na presťahovanie ihrísk je absolútne nereálna, priam až absurdná. "Nechce sa nám veriť, že si autori listu skutočne želajú, aby rodičia s kočíkmi a malými deťmi merali dlhú cestu na okraj Petržalky len preto, aby bolo v mestskej časti ticho?" píše sa v odpovedi, pričom sa kladie dôraz na to, že Petržalka bola vybudovaná ako najväčšie slovenské sídlisko, kde sa už pri výstavbe počítalo so zvýšenou hlučnosťou. Mestská časť má v súčasnosti vo svojej správe 55 verejných detských ihrísk. Nehovoriac o ďalších, ktoré sú umiestnené pri súkromných materských alebo základných školách či nákupných centrách. Ich presun niekde na koniec obce je preto naozaj nerealizovateľný. "Nie, určite nemáme v pláne presúvať naše detské ihriská na okraj mestskej časti," dodávajú predstavitelia samosprávy.

Rovnako zmýšľa aj väčšina miestnych obyvateľov, o čom svedčia mnohé reakcie pod príspevkom."To čo za odľud sa dokáže sťažovať na detské ihriská?" pýta sa Katarína. "No a tu je presne vidieť, že každému všetko vadí. Nie že by sme boli radi, že deti sú vonku a hrajú sa na ihriskách a a nečumia do mobilov, ale my ich budeme po najnovšom vyhadzovať z ihrísk lebo robia hluk," napísala Martina. Viacerí podotkli, že ak niekomu prekáža nadmerný hluk, mal by sa presťahovať na dedinu. V meste totiž treba rátať so zvýšenou hlučnosťou, ktorá môže pochádzať z detských ihrísk či z mestskej hromadnej dopravy.