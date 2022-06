FOTO Tragédia na cestách! Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Čebovciach, zomrel pri nej 71-ročný vodič

Ako uviedla, v katastri obce Čebovce vo Veľkokrtíšskom okrese sa vo štvrtok (9. 6.) večer zrazili dve osobné autá. Podľa polície 18-ročný vodič šoféroval v smere od Príbeliec smerom do Čeboviec. "Na horizonte stúpania nedodržal bezpečnú vzdialenosť za vozidlom, ktoré išlo pred ním. Prednou časťou svojho auta tak narazil do jeho zadnej časti," uvádzajú policajti s tým, že vodič druhého auta vyšiel z cesty, narazil do svahu a odhodilo ho späť na cestu. Jeho vozidlo nakoniec zostalo prevrátené na streche.

Galéria fotiek (3) Polícia vyšetruje tragickú dopravnú nehodu v okrese Veľký Krtíš, pri ktorej zomrel 71-ročný vodič auta

Zdroj: Facebook/Polícia SR - Banskobystrický kraj

Mladý muž po zrážke prešiel do protismeru, mimo cesty, kde narazil do stromu. "Dychová skúška na alkohol u vodiča bola s negatívnym výsledkom," podotýka polícia s tým, že 18-ročný šofér aj so svojou 17-ročnou spolujazdkyňou sa ľahko zranili. V súvislosti s nehodou začala polícia trestné stíhanie pre prečin usmrtenia.