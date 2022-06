Záhada zemetrasenia na severe Slovenska: Mohlo dôjsť k chybe!

Otrasy mali pocítiť obyvatelia severného Slovenska dnes krátko po 11. hodine. Epicentrum údajne bolo v hĺbke asi dvoch kilometrov, neďaleko obce Zubrohlava v okrese Námestovo. Informuje o tom portál imeteo.sk. Epicentrom sa pritom myslí bod na povrchu Zeme, ktorý vznikne kolmým premietnutím hypocentra na zemský povrch.

Zubrohlava je obec v pohraničnej oblasti medzi Slovenskom a Poľskom, asi 14 kilometrov severne od Tvrdošína. Podľa Európskeho stredomorského seizomologického centra malo silu 3,4 magnitúdy. Podľa portálu nie sú z miesta hlásené žiadne škody či zranenia osôb. Okolie epicentra totiž nie je husto osídlené.

Galéria fotiek (2) Zdroj: EMSC

Podľa portálu nie sú zemetrasenia so silou vyššou ako 3 magnitúdy na Slovensku bežné. Aj keď sa počas roka zaznamenajú desiatky zemetrasení, väčšina z nich je slabých, zvyčajne so silou do 2 magnitúd. Tie zvyčajne ľudia nepocítia. Najviac seizmicky aktívne oblasti je oblasť Malých Karpát, okolie Komárna, oblasť stredného Slovenska, hlavne Horehronie, oblasť Žiliny a oblasť okolo Vihorlatských vrchov.

SAV tvrdí opak

Seizmické stanice na Slovensku nezaznamenali zemetrasenie na Orave. Potvrdil to vedúci oddelenia seizmológie Ústavu vied o Zemi (ÚVZ) Slovenskej akadémie vied (SAV) Kristián Csicsay. "Nedostali sme žiadne makroseizmické dotazníky, žiadnu odozvu, že by na Orave zaznamenali zemetrasenie," povedal. Údaje o zemetrasení v okolí Tvrdošína s magnitúdou 3,4 v pondelok zverejnilo Európske stredomorské seizmologické centrum (EMSC). Ako poukázal Csicsay, takéto silné zemetrasenie by stanice zachytili a pocítili by ho aj ľudia. Ozrejmil, že lokalizácia zemetrasenia sa vyhodnocuje automaticky a mohla sa stať chyba.



