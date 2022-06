Je táto vláda zrelá na rozpad? Viskupič má vlastný názor, Gyimesi to tvrdo odmieta: Situácia je napätá!

BRATISLAVA - Nie je vylúčené, že sa koalícia rozpadne, ale pre krajinu treba urobiť maximum a využiť čas, ktorý na to volebné obdobie dáva. V nedeľnej diskusnej relácii to uviedol predseda parlamentného finančného výboru Marián Viskupič (SaS). Mimoparlamentný Hlas-SD trvá na referende, ĽSNS nevylučuje, že ho podporí, ak bude mať zmysel. Podpredseda finančného výboru György Gyimesi (OĽANO) odmieta, že sa svojimi krokmi snaží o rozpad koalície.

"Situácia je napätá, to treba jednoznačne priznať. Je zložitá, áno, vylúčiť sa nedá čokoľvek," pripustil Viskupič. Podotkol však, že tak, ako je úlohou opozície urobiť všetko, aby vláda padla, prípadne aby boli predčasné parlamentné voľby, spoločnou úlohou všetkých by malo byť, aby sa pre krajinu urobilo maximum.

Archívne VIDEO Poslanec OĽaNO György Gyimesi vyzval Richarda Sulíka na odstúpenie, vraj je v ohrození fungovanie Slovnaftu

Gyimesi odmieta tvrdenia, že by predkladaným návrhom vlajkového zákona situáciu vyhrocoval a snažil sa o rozpad koalície, podľa vlastných slov sa len snaží napĺňať ústavné ustanovenia. "Som hodnotovo veľmi silno ukotvený človek a moje hodnoty sú silnejšie než možno požiadavka premiéra," povedal. S Eduardom Hegerom (OĽANO), ktorý ho vyzval na stiahnutie návrhu, sa ešte nestretol. Diskusii sa však nebráni, keďže pripustil, že formu predkladania zákona s opozičným poslancom je možné namietať, lebo nie je správna, obsah však menej. Či je ochotný návrh stiahnuť, neodpovedal.

Mimoparlamentný Hlas-SD na občianskom referende trvá. Člen parlamentného sociálneho výboru Erik Tomáš verí, že sa podarí. "Ideálne by bolo, aby ľudia takúto možnosť dostali, ideálne počas komunálnych volieb," povedal. Treba podľa neho nájsť len správne znenie otázky. ĽSNS je podľa poslanca Martina Beluského pripravené podporiť referendum, musí mať však zmysel. "Otázka musí byť nastavená korektne s správne. To stopercentne podporíme a budeme zbierať podpisy," uviedol.

Fatálne zlyhanie Sulíka

Na margo embarga na ruskú ropu Gyimesi poznamenal, že minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) nepozerá na záujmy občanov. Hovorí o fatálnom zlyhaní. Odmieta, že by bol lobistom pre Slovnaft. V prípade prorodinného balíčka dôrazne odmietol dohodu s ĽSNS. V parlamente by hlasoval za zdanene bánk, monopolov a oligopolov. Viskupič odmieta, že by v téme sankčného balíka išlo o zlyhanie premiéra či šéfa rezortu hospodárstva. Podľa neho sa podarilo vyrokovať to, čo sa v danom stave dalo, hoci je to menej, ako čakali. V prípade prorodinného balíka hovorí o zrade OĽANO. V čase vysokej inflácie je to podľa neho zlý obsah a prijatý ešte aj zlou formou. Zvyšovanie daní SaS naďalej odmieta. Myslí si, že rozpočet sa zostaviť podarí.

Tomáš je presvedčený, že pri embargu na ruskú ropu došlo k fatálnemu zlyhaniu Hegera i Sulíka. Tvrdí, že sa nepozerá na záujmy Slovenska, krajina by mala podľa neho myslieť na svojich občanov. Kritizuje, že krajina stále nemá skutočný protiinflačný balík, spoluzodpovedná za situácie je podľa neho aj SaS. Beluský je presvedčený, že pri embargu mal Heger využiť právo veta. Súhlasí s tým, že krajine chýba protiinflačný balíček.