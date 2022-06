Počasie cez víkend bude pripomínať leto: Pripravte sa na horúčavy! Výstrahy meteorológov, TOTO sa na nás chystá

Archívne VIDEO Západným Slovenskom sa v strede týždňa prehnala silná búrka: Výrazná blesková aktivita a lejaky! Takto to vyzeralo v okolí Šamorína

Sobota

Noc z piatka na sobotu bude najmä v západnej časti Slovenska mimoriadne búrlivá. Z Rakúska sa totiž blíži búrkový systém, ktorý by nad naše územie mohol vstúpiť už krátko po polnoci. Očakáva sa výdatná blesková aktivita aj intenzívne lejaky, počas ktorých by na mnohých miestach mohlo spadnúť aj 30 milimetrov zrážok. Meteorológovia z SHMÚ preto vydali na noc výstrahy prvého stupňa pred búrkami pre väčšinu územia, a to od 22. hodiny večer do 5. hodiny ráno.

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ, windy.com

Galéria fotiek (6) Zdroj: SHMÚ, windy.com

Inak však počas noci z piatka na sobotu treba očakávať na väčšine územia zväčšenú oblačnosť aj prehánky. Najnižšia nočná teplota dosiahne 15 až 10, na západe a Honte okolo 17 stupňov.

Cez deň bude polooblačno až oblačno, prechodne miestami treba počítať až s veľkou oblačnosťou. Na väčšine územia budú prehánky či dážď, miestami aj intenzívne búrky. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na severe do 23 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov vystúpi teplota na 14 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, ktorý pri búrkach prechodne zosilnie.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk



Nedeľa

Posledný deň týždňa bude teplý s malou oblačnosťou, ktorá sa však postupne na viacerých miestach môže zväčšiť. Očakávať treba aj búrky z tepla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 16 až 11, v údoliach do 9 stupňov Celzia.

Dusno s možnosťou intenzívnych búrok Aktuálne sa nad naším územím nachádza väčšinou suchý vzduch, no už večer sa... Posted by Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) on Friday, June 3, 2022

"V teplom vzduchu sa bude nad našou oblasťou nachádzať nevýrazné tlakové pole," upozornili meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami do 23 stupňov Celzia. Fúkať bude premenlivý vietor s rýchlosťou do 25 kilometrov za hodinu, ktorý môže pri búrkach prechodne zosilnieť.

Galéria fotiek (6) Zdroj: predpovede.sk Pondelok

Prvý deň nového týždňa bude polooblačný až oblačný, no naďalej teplý. Ojedinele sa môžu tvoriť aj búrky z tepla. Najnižšia nočná teplota dosiahne 14 až 9 stupňov Celzia, na juhozápade sa teploty budú pohybovať do 16 stupňov Celzia.

"V plytkej brázde nízkeho tlaku postúpi od západu do strednej Európy frontálne rozhranie. Pred ním k nám bude od juhu prúdiť teplý vzduch," uviedli meteorológovia. Najvyššia denná teplota vystúpi na 25 až 30 stupňov Celzia, na severe do 23 stupňov Celzia. Fúkať bude slabý premenlivý vietor.