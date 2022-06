PPA odhalila protispoločenské konanie svojho zamestnanca: Je obvinený z trestného činu

BRATISLAVA - Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) odhalila protispoločenské konanie svojho zamestnanca. Oznámil to v stredu na tlačovej konferencii generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss za účasti ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuela Vlčana (nominant OĽANO). Zamestnanec podľa Kissa poskytol citlivé informácie subjektu, ktorý "je v silnom konflikte s PPA a je obvinený z trestného činu subvenčného podvodu". Kiss naň plánuje vo veci vo štvrtok (2. 6.) podať trestné oznámenie.

"Zistili sme, že jeden štátny zamestnanec zo sekcie protispoločenskej, protikorupčnej činnosti neoprávnene a protizákonne komunikoval so subjektom, ktorý je v silnom konflikte s PPA, a to z toho dôvodu, že je obvinený zo závažného trestného činu subvenčného podvodu a pokračujúceho trestného činu subvenčného podvodu. Takisto z trestného činu poškodzovania záujmov Európskej komisie a SR," spresnil Kiss.

Galéria fotiek (2) zľava riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jozef Kiss a minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Samuel Vlčan

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Štátny zamestnanec tomuto subjektu podľa Kissa poskytol neoprávnene veľmi citlivé informácie, ktoré môžu do budúcnosti poškodiť jednak ministerstvo pôdohospodárstva, ako aj PPA. "Na základe tohto som sa rozhodol, že vo štvrtok 2. júna podám trestné oznámenie vo veci," oznámil šéf PPA. Podľa Vlčana aj táto situácia ukazuje, že PPA stojí na pevných základoch a že nastavené pravidlá fungujú. "My sme tie pravidlá nastavili správne, lebo bez ohľadu na to, kto sa na akú pozíciu dostane, pravidlá nakoniec oddelia zrno od pliev," poznamenal agrominister.

"Máme nastavený systém, ktorý na pravidelnej báze rôznymi kontrolnými mechanizmami PPA očisťuje. Som rád, že aj tento príklad budeme môcť komunikovať Európskej komisii. S ňou ešte uzatvárame tri zo štyroch veľkých kontrol, pri ktorých sa rozhoduje o výške korekcie, teda o výške pokuty za porušovanie pravidiel v minulosti, napríklad v kauze Dobytkár," dodal Vlčan.