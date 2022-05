Po výsluchu na NAKA prišla ďalšia rana: Štefan Harabin sa musí verejne ospravedlniť!

Okresný súd Bratislava II rozhodol, že Štefan Harabin sa musí ospravedlniť softvérovej spoločnosti Eset. Firma naňho podlala žalobu ešte v máji v roku 2019 vo veci dobrej povesti. Podľa súdu Harabin neoprávnene zasiahol. do práv spoločnosti a musí sa verejne ospravedlniť za šírenie nepravdivých informácií. Informovala o tom samotná spoločnosť.v tlačovej správe. Informáciu ako prvý priniesol portál Startitup. Rozsudok nie je právoplatný, Harabin sa voči nemu môže odvolať. Okrem verejného ospravedlnenia súd Harabinovi nariadil, že musí uhradiť aj súdne trovy konania v plnej výške.

Spoločnosť podala žalobu potom, čo Harabin tvrdil, že firma ovplyvňovala voľby, financovala politiku a spolupracovala s tajnými službami. Podľa Okresného súdu Bratislava II sú výroky bývalého predsedu Najvyššieho súdu nepravdivé skutkové tvrdenia a neprimerané hodnotiace úsudky, ktoré nemali žiadny skutkový základ.

"Výroky žalovaného nie je možné v žiadnom prípade považovať za primeranú kritiku, pretože týmto výrokom chýba akýkoľvek skutkový základ," skonštatoval sudca v rozhodnutí. "Okresný súd Bratislava II už v novembri 2020 nariadil neodkladným opatrením bývalému sudcovi Najvyššieho súdu SR vymazať status, v ktorom uvádza viacero lživých tvrdení na adresu spoločnosti," uvádza Eset v tlačovej správe. Harabin sa vtedy odvolal, no neuspel ani na Krajskom súde. Status však nevymazal, iba ho upravil, no aj tak podľa Esetu zasahoval do práv spoločnosti.