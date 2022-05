Podmienky vo výkone väzby čakajú zmeny: Väzni budú môcť telefonovať dlhšie a návštevy sa predĺžia

BRATISLAVA – Väzobne stíhaní by mohli častejšie telefonovať a prijímať dlhšie návštevy. Vyplýva to z novely zákona o výkone väzby, ktorú vo štvrtok odobrila vláda SR. Primárnym cieľom je zlepšiť podmienky vo výkone väzby, a to aj cez zníženie uplatňovania jednotlivých obmedzení väznených osôb.

Po novom by mohol mať obvinený právo telefonovať minimálne štyri dni v kalendárnom mesiaci. V súčasnosti má právo na dva telefonáty. V prípade kolúznej väzby by mohlo byť obmedzené "právo obvineného telefonovať len v mimoriadnych a odôvodnených prípadoch, konkrétne len v prípade stíhania blízkej osoby v tej istej trestnej veci alebo už preukázanej koluzivity na strane blízkej osoby". Podľa súčasnej právnej úpravy má obvinený právo prijať návštevu najmenej raz za kalendárny mesiac v trvaní najmenej dvoch hodín. "Po novom navrhujeme rozšíriť možnosti kontaktu obvinených s maloletými deťmi o jednu hodinu formou videonávštevy a súčasne nárok na dvojhodinovú návštevu by bolo možné rozdeliť na jednu hodinu kontaktnej návštevy a jednu hodinu videonávštevy," spresnil rezort spravodlivosti.

V prípade kolúznej väzby by platilo rovnaké pravidlo ako pri telefonovaní. "Ak sa orgán činný v trestnom konaní alebo súd, ktorý si vyhradil prítomnosť na návšteve blízkej osoby, na návštevu nedostaví, návšteva sa uskutoční bez jeho prítomnosti," navrhlo ministerstvo. Po novom má byť umožnené obvineného umiestniť do samostatnej cely len v prípade, ak je v kolúznej väzbe a požiada o to orgán činný v trestnom konaní alebo súd. "V prípade rozhodnutia orgánu činného v trestnom konaní alebo súdu sa oprávnenie na individuálne ubytovanie zužuje len na obvinených v kolúznej väzbe, teda na prípady, keď je nevyhnutné eliminovať riziko marenia objasňovaných skutočností cez spoluubytovaných obvinených," vysvetlil rezort. Rozšíriť sa majú aj možnosti na umiestňovanie obvinených do zmierneného režimu.

Smerujeme k humanizácií väzenstva

V prípade, že sa nachádza obvinený na ubytovacej ploche, ktorej rozmer je pod zákonom určenou minimálnou hranicou, ako kompenzačné opatrenie by mohlo byť umožnenie dennej vychádzky dlhšej ako jedna hodina. Upravuje sa aj systém odmeňovania za vykonanú prácu percentuálnym previazaním na minimálnu mzdu vo výške minimálne 40 percent. "Zároveň sa upravujú podmienky na uloženie povinnosti hradiť trovy výkonu väzby (zo 180 dní na 90 dní) a samotný spôsob výkonu pohľadávok z takýchto trov, a to najmä ich previazaním len na obdobie výkonu trestu odňatia slobody," spresnilo ministerstvo.

Novela má podľa ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej zmierniť výkon väzby pre obvinených. Momentálne je kontakt s rodinou v kolúznej väzbe ťažký. Po novom majú byť podľa Kolíkovej preukázané vážne dôvody, aby bol kontakt s rodinou obmedzený. Zväčší sa aj pravidelnosť návštev, povolí sa korešpondencia. Novelou sa majú zlepšiť aj hygienické podmienky pre obvinených, budú sa môcť viac sprchovať, povedala Kolíková. Riaditeľ Zboru väzenskej a justičnej stráže Róbert Mudronček hovorí, že novelou sa naplnia európske odporúčania. "Smerujeme k humanizácii väzenstva," poznamenal. Jednou zo zmien napríklad je, že obvinený bude môcť tráviť mimo cely osem hodín denne a robiť tak zmysluplné aktivity, uviedol Mudronček. Zákon by mal byť účinný od 1. januára 2023.