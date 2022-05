Kaliňák po prepustení z väzby: Obvinených mučí NAKA a špeciálna prokuratúra! Vo väzbe sa učil a čítal si

Jeho obhajca David Lindtner podotkol, že súdy sú pri rozhodovaní o väzbe časovo limitované a nemajú možnosť si preštudovať všetky spisy tak, aby vedeli hovoriť o dôvodnosti stíhaní. Môžu podľa neho dospieť k záveru, ale nemožno to brať ako meritórne rozhodnutie.

"Platí veta, že sú to naozaj nezmysly. Budeme sa k tomu vyjadrovať postupom času, keď už bude pokračovať samotné trestné konanie. Nemôžem hovoriť k skutku," skonštatoval Kaliňák. Považuje za nezmysel naháňať politických súperov za to, že svojich oponentov označia za daňových podvodníkov. Hovorí o "stalinistickom" výkone práva. Upozornil na riziko zneužívania trestného práva. Čo sa týka režimu vo väzbe, postup samotného ústavu a Zboru väzenskej a justičnej stráže označil za profesionálny. Nesťažuje sa ani na prístup orgánov činných v trestnom konaní pri jeho zadržaní.

Irelevantná justičná vata

Obvinených podľa neho mučia špeciálna prokuratúra a Národná kriminálna agentúra (NAKA), a to odlúčením od rodiny a života. Deklaroval záujem zúčastňovať sa na hlavnom pojednávaní, nemá dôvod utiecť do zahraničia. Lindtner skonštatoval, že uznesenie o Kaliňákovom vzatí do väzby sa skladá zo 40-stranovej irelevantnej justičnej vaty a len jeden a pol strany sú väzobné dôvody.

archívne video

Tie označil za absurdné. Namieta ich opieranie sa o tlačové konferencie z rokov 2020 a 2021 či o záznamy odposluchov z poľovníckej chaty. Úkony v prípade Kaliňáka a Roberta Fica podľa jeho slov prebiehajú na štandardnej úrovni. Niektorým naplánovaným výsluchom nerozumejú, pretože nevidia súvis so skutkami, ktoré sa kladú za vinu Kaliňákovi a lídrovi Smeru-SD Robertovi Ficovi. Kaliňák skonštatoval, že justičná stráž sa k nemu správala dobre a čas vo väzbe trávil čítaním a učením sa.

Najvyšší súd (NS) SR v piatok prepustil obvineného Kaliňáka z väzby na slobodu. Senát 5T zrušil predchádzajúce aprílové uznesenie Špecializovaného trestného súdu jednomyseľne. Trestné stíhanie obvineného považuje senát NS za dôvodné. Kaliňáka vzal ŠTS do kolúznej väzby 23. apríla. Tá sa využíva pri podozrení, že obvinený bude pôsobiť na svedkov, znalcov alebo spoluobvinených či mariť vyšetrovanie.

Exministra vnútra vyšetrovateľ NAKA obvinil spolu s Ficom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj opakovaného zločinu ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.