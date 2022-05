Likvidačná suma pre košický útulok: Mestu musia zaplatiť vyše 10-tisíc eur! Ide o poplatok za rozvoj

BRATISLAVA - Útulky na Slovensku sú preplnené nechcenými, vyhodenými alebo odobratými zvieratami. Väčšina z nich funguje vďaka sponzorským darom, niečo prispieva aj mesto. Útulok v Košiciach sa teraz dostal do situácie, keď musí mestu zaplatiť vyše 10-tisíc eur.

Útulku v Košiciach sa vďaka sponzorovi podarilo minulý rok vybudovať novú karanténnu stanicu. Tá spĺňa všetky potreby na opateru a starostlivosť o práve zachránené psíky. Tie sú často vo veľmi zlom stave, preto musia putovať do karantény, kým ich umiestna k iným zvieratám alebo do dočasnej starostlivosti.

"Karanténa spĺňa nielen všetky potrebné nariadenia RVPS, hygieny, ale aj poskytuje zachráneným psíkom bezpečie, pohodlie a adekvátne potreby na čas potrebný v nej. Novou karanténou sa zlepšili už tak náročné podmienky pre zamestnancov útulku," napísal útulok na sociálnej sieti s tým, že sú sponzorovi veľmi vďační. Karanténna stanica zachránila od svojho vzniku už 636 psov.

Poplatok za rozvoj

Avšak v metropole východu sa platí tzv. poplatok za rozvoj. Aktuálne ľuďom do schránok chodia oznámenia o vyrúbení dane z nehnuteľnosti a takéto neobišlo ani spomínaný útulok. Ten musí zaplatiť závratnú sumu.

"Podľa § 9 zákona č. 447/2015 Z z o miestnom poplatku za rozvoj v znení neskorších predpisov a v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Košice č. 211 o miestnom poplatku za rozvoj a na základe stavebného povolenia mesto Košice vydalo rozhodnutie a vyrubilo nám poplatok za rozvoj - karanténnu stanicu sumou 10 229,80€," šokoval útulok. Príspevkom na sociálnej sieti prosia ľudí o pomoc, aby poplatok mohli uhradiť. Táto suma, pochopiteľne, šokovala mnohých a ľudia sú nahnevaní najmä na primátora mesta Košice Jaroslava Poláčeka.

🙏 PROSÍME O POMOC - MUSÍME UHRADIŤ 10 229,80€ ️🙏 Milí naši fanúšikovia a podporovatelia, určite si všetci pamätáte... Posted by Útulok UVP Košice on Wednesday, May 11, 2022

Poláček však argumentuje tým, že Košice ročne prispievajú na karanténnu stanicu a prevádzku útulku sumou 181-tisíc eur a nájom pozemkov pre útulok je len jedno euro ročne. "Zároveň je potrebné vedieť, že mesto pripravuje v areáli investíciu do nového pripojenia na elektrickú energiu v sume viac ako 100-tisíc eur. Poplatok za rozvoj v zmysle daňového zákona nie je možné odpustiť a ani znížiť. Pred pár týždnami sme ponúkli pani riaditeľke ÚVP Šerfelovej možnosť dohody formou splátkového kalendára na daň, ktorá bola vyrubená a splatná v minulom roku," napísal Poláček pod príspevok útulku. Dodal, že status nepovažuje za férový a že sám nosí do útulku potraviny a osobne pomáha. "Viem aká je táto práca pre mesto potrebná a skôr, ako ma budete súdiť, mali by ste vedieť, že moji predchodcovia prispievali na chod útulku sumou 5000 eur ročne," dodal Poláček.

Galéria fotiek (2) Útulok Košice

Zdroj: FB/Útulok UVP Košice

Útulok sumu nedokáže uhadiť

Útulok neskôr doplnil svoj príspevok a vysvetlenie, že poplatok nespochybňujú. "Bol prijatý zákon a všeobecne záväzným nariadením sa ustanovil na území Košíc. Aj keď sme len obyčajní ľudia, tak tomu rozumieme, ale myslíme si, že náš prípad, a jemu podobné, vytvára priestor sa zamyslieť, či je to tak správne. Iste chápete, že takúto sumu nedokážeme sami uhradiť," napísali pracovníci.

📍 DOPĹŇAME PÔVODNÝ PRÍSPEVOK O NAŠE DOVYSVETLENIE: V prvom rade nespochybňujeme poplatok za rozvoj v meste Košice. Bol... Posted by Útulok UVP Košice on Wednesday, May 11, 2022

"Mesto Košice, rovnako ako všetky obce a mestá, má zákonnú povinnosť zabezpečiť na svojom území odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnej stanice. Keďže mesto Košice karanténnu stanicu nemalo a nemá, bola od 01.06.2021 uzatvorená zmluva s UVP o karanténnej stanici, ktorej stavbu zaplatil anonymný sponzor pre potreby nášho občianskeho združenia. Za odchytených psíkov z územia mesta Košice nám mesto paušálne mesačne hradí náklady na starostlivosť a časť nákladov na prevádzku karanténnej stanice. V roku 2021 mesačne 12 000€, od 01.01.2022 mesačne 13 200€. UVP sa muselo stať platcom DPH. Táto suma však ani z polovice neuhrádza výdavky na celú karanténu, v ktorej sú aj zachránené psy z mimo územia Košíc," vysvetlili v príspevku.

Dodali, že priemerne je v karanténe 60 psov a v útulku ďalších 120 po karanténe. V dočasných starostlivostiach je pravidelne okolo 60 psov. "Za dotácie, ktoré dostávajú raz ročne združenia na záchranú psíkov, zo srdca ďakujeme vedeniu mesta a poslancom mestského zastupiteľstva, v roku 2021 UVP získalo 22 400€ na podporu chodu útulku. Vážime si to a ešte raz veľmi pekne ďakujeme," dodali.