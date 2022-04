Galéria fotiek (1) Ilustračné foto

Zdroj: TASR – Milan Kapusta

BRATISLAVA - V Bratislave smerom z Mlynskej doliny na Patrónku sa zrazili dve autá so sanitkou. Blokovaný je pravý jazdný pruh. Vodiči musia rátať v tomto smere so zdržaním. Na sociálnej sieti o tom informuje Zelená vlna RTVS. Doprava sa v stredu ráno spomaľuje aj na diaľnici D1 od Zlatých Pieskov po Prístavný most.