Na Orave sa na Veľkonočný pondelok zobudili do bieleho rána: Husté sneženie! Dopravná situácia je komplikovaná

DOLNÝ KUBÍN - Biely Veľkonočný pondelok! Aj keď väčšina Slovenska sa zobudila do slnečného sviatočného rána, ortuť teplomera ukazovala extrémne nízke teploty a na mnohých miestach sa držali aj prízemné mrazy. To všetko je však nič oproti tomu, čo sa deje na Orave. Tam sa obyvatelia zobudili do zasneženého rána! Situáciu komplikuje veľmi husté sneženie.