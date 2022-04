V kauze poľovníckej chaty sa opäť pohli ľady: Jeden z účastníkov bol zbavený obvinenia!

O zrušení obvinenia mladému Gašparovi informuje denník Plus jeden deň. Ten bol ešte 9. februára tohto roku vyšetrovateľom Jurajom Margetinom obvinený za zločin krivej výpovede a krivej prísahy, spáchaný v štádiu prípravy. Obvinenie už vtedy mladý Gašpar považoval za účelové a nezákonné.

Nebol obvinený len on

V tejto kauze však nebol obvinený len Pavol Gašpar, ale najskôr išlo o M. M. (zápasníka Matúša Mečára), Ing. A. J. (syna exministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka, Andreja Jahnátka) a Ing. T. S. (hospodára). Až neskôr padlo obvinenie aj voči Gašparovi. "V súvislosti s medializovanou chatou vyšetrovateľ NAKA 9. februára začal trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie voči osobe P. G. zo zločinu krivej výpovede a krivej prísahy v štádiu príprav," potvrdila začiatkom februára Andrea Dobiášová z Prezídia Policajného zboru.

Prešli dva mesiace a obvinenie mu zrušili

Zhruba o dva mesiace neskôr však nastali v kauze zmeny. "Viac ako šesť mesiacov príslušníci NAKA, konkrétne vyšetrovateľ Martin Juhás, a operatívny pracovníci Dušan Daloš a Michal Kokoš v rozpore so zákonom monitorovali porady advokátov, ktoré sú chránené osobitným zákonom. Túto skutočnosť potvrdila zrušením uznesenia o začatí trestného stíhania pre jeho nezákonnosť a neopodstatnenosť aj Krajská prokuratúra v Nitre, a následne aj Generálna prokuratúra Slovenskej republiky," potvrdil denníku Gašpar.

Galéria fotiek (2) Robert Fico, Pavol Gašpar, Marek Para

Zdroj: Ján Zemiar

Vyšetrovateľ vraj voči nemu zneužil vlastnú právomoc

Podľa jeho vlastných slov dozorový prokurátor rozhodol podľa §194 odsek 1, odseku 2 Trestného poriadku a zrušil jeho obvinenie. Uznesenie o vznesení obvinenia bolo vraj vydané v rozpore so zákonom a nedôvodne. Zrušené tiež bolo aj uznesenie o začatí trestného stíhania pre jeho nezákonnosť a neopodstatnenosť. "Mám za to, že tak, ako príslušníci NAKA vyšetrovateľ Martin Juhás, a operatívny pracovníci Dušan Daloš a Michal Kokoš, tak aj vyšetrovateľ Juraj Margetin zneužili svoju právomoc, svojím následným konaní (aj mojím obvinením) sa snažili zmariť vyšetrovanie ich vlastnej trestnej činnosti, a akékoľvek ďalšie kroky by boli len pokračovaním v ich nezákonnom konaní," dodal ešte advokát Gašpar.