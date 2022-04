PRÁVE TERAZ V Bratislave treba rátať so zdržaním na D2, premávku komplikujú nehody

Galéria fotiek (1) Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Vodiči by mali v hlavnom meste Bratislava v pondelok ráno rátať so zdržaním najmä na D2, kde premávku skomplikovali nehody. Informuje o tom Zelená vlna RTVS a Stellacentrum. Hlásia zdržania na D2 pred Mostom Lafranconi v smere od Stupavy, ale aj nehodu v tuneli Sitina a kolóny v smere z Lamača do Mlynskej doliny.