Kritika Hegerovej cesty: Fico zverejnil VIDEO z východnej hranice, plánuje premiér odovzdať S-300 Ukrajincom už dnes?

BRATISLAVA – Má Slovensko pripravenú nečakanú ponuku? Slovenský vzdušný priestor dnes chráni starý ruský systém protivzdušnej obrany S-300, dopĺňa ho nedávno zapožičaný americký Patriot. Bývalý predseda vlády a šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico však teraz naznačil, že práve S-300 by sme mohli odovzdať Ukrajine a od premiéra Eduarda Hegera chce, aby to jasne potvrdil alebo vyvrátil. Ten je aktuálne na Ukrajine.

Fico uviedol, že počas štvrtka dostával informácie zo slovensko-ukrajinských hraníc o manévroch s vojenskou technikou. „Máme vážne obavy, že Heger chce v Kyjeve oznámiť slovenský dar Ukrajine - S-300. To by bolo čisté šialenstvo. Nielenže by sme sa zbavili multimiliónového systému ochrany, ktorý je lepší ako americký Patriot. Ale by sme sa viac a viac v mene amerických záujmov zapojili do vojny na Ukrajine, s ktorou nič nemáme,“ uviedol.

Heger je podľa neho „neborák v amerických rukách a urobí všetko, čo mu Američania prikážu.“ „Takíto vojnoví štváči ako Čaputová a Heger privedú Slovensko do nešťastia. Ak sa presun S-300 na Ukrajinu pripravuje, Heger musí o tom informovať Slovensko,“ dodal.

Heger je na Ukrajine

Premiér Eduard Hegere dnes skoro ráno pricestoval spoločne so šéfkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou na Ukrajinu. Do Kyjeva, kde sa má stretnúť s prezidentom Volodymyrom Zelenským a predsedom vlády Denysom Šmyhalom, prichádza podľa vlastných slov s konkrétnym návrhom pomoci pre Ukrajinu. Systém protivzdušnej obrany v ňom však oficiálne nefiguruje. Heger namiesto toho ponúka Ukrajine pomoc v podobe zvýšenia využívania slovenského hubu humanitárnej pomoci či zisku EÚ perspektívy aj za pomoci reformného tímu. Ponúknuť chce tiež možnosť prepravy obilnín do sveta, kedže Ukrajina je jedným z najväčších exportérov, no prístavy jej zablokovalo Rusko.

S otázkami sme sa obrátili aj na ministerstvo obrany.

O odovzdaní S-300 sa hovorí už dlhšie

V polovici marca sa objavili informácie, s ktorými prišla spravodajská CNN. Podľa nich sa Slovensko predbežne dohodlo, že poskytne svoj systém S-300 Ukrajine. Na stole však mala byť otázka jeho nahradenia. Ministerstvo obrany totiž trvalo na tom, že bez adekvátnej náhrady sa systému protivzdušnej obrany S-300 zbaviť nemôžeme. Koncom marca ho následne presunuli z okolia Nitry na východnú hranicu.

V rovnakom čase sa tiež objavili informácie, že administratíva amerického prezidenta Joea Bidena pracuje na tom, aby vyhovela ponuke Slovenska poslať na Ukrajinu systémy S-300. Ministerstvo obran to však nepotvrdilo. "Žiadna konkrétna ponuka na stole nie je. Presun systému na východ je kvôli ochrane východnej hranice presne ako sme avizovali. Tak ako donekonečna opakujeme, stále platí, že pokiaľ nebudeme mať adekvátnu náhradu za S-300, systém nikam nepôjde," uviedlo ministerstvo obrany ešte minulý týždeň. Tri batérie systému Patriot od Nemecka a Holandska podľa rezortu takouto náhradou totiž nie sú. Systém našej obrany len dopĺňajú.

Patriot máme len zapožičaný

Prvé kusy amerického systému protivzdušnej obrany Patriot dorazili na Slovensko 20. marca 2022 a umiestnené boli na Sliači. Minister obrany Jaroslav Naď aj vtedy verejnosť uisťoval, že nejde o náhradu za starý ruský systém S-300, ale ide o ďalší prvok na obranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

„Systém S-300 sa však vzhľadom na jeho vek, technický stav, nedostačujúce spôsobilosti a tiež faktickú závislosť na Ruskej federácii, ktorá je po nevyprovokovanej agresii na Ukrajine pre akúkoľvek vojenskú spoluprácu absolútne neprijateľná, budeme snažiť v budúcnosti nahradiť iným systémom, ktorý by bol plne kompatibilný s našimi spojencami a zaistil by vyššiu obranyschopnosť Slovenskej republiky,“ povedal vtedy. Patriot máme zapožičaný od Nemecka a Holandska.