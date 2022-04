Kajúcnici Makó a Beňa skončili v putách: Obvinenia z krivej výpovede! Kubina pokladá zadržanie za účelové

Bývalého šéfa Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovíta Makó a exšéfa Kriminálneho úradu Finančnej správy Borisa Beňu zadržala polícia. Informovali o tom tvnoviny.sk. Obaja sú kľúčoví svedkovia v dôležitých kauzách.

Podľa portálu má byť Makó zadržaný pre krivú výpoveď a prísahu a Beňa pre krivé obvinenie, prísahu aj výpoveď. Zadržanie sa má týkať skutku, v ktorom sú obvinení bývalý šéf SLovenskej informačnej služby Vladimír Pčolinský a podnikateľ Zoroslav Kollár. Či sú zadržaní aj obvinení, zatiaľ jasné nie je.

Krajská prokuratúra, ktorá prípad dozoruje, nateraz podľa slov hovorcu Juraja Chyla nebude poskytovať bližšie informácie.

"Toto obvinenie a trestné stíhanie považujem za účelovo vyfabrikované a nezákonné, čo azda najlepšie vystihuje dátum na uznesení (1. apríl). Hlavným účelom pravdepodobne je vytvoriť kulisy a zámienku pre generálnu prokuratúru na opätovné zrušenie obvinenia vzneseného voči osobe V. P. (Vladimírovi Pčolinskému, pozn. red.) podľa § 363 Trestného poriadku, pretože toto stíhanie sa po jeho prvom zrušení obnovilo a ďalej prebieha," uviedol na sociálnej sieti advokát Borisa Beňu Peter Kubina.

"Vedľajším účelom je odstrašenie a znechutenie všetkých osôb, ktoré v posledných mesiacoch a rokoch vypovedajú o závažnej korupčnej a organizovanej trestnej činnosti, aby si radšej povedali, že im to za to nestojí. V tomto konaní vidím rovnaký rukopis ako v prípade nezákonne obvinených vyšetrovateľov NAKA. A presne tak isto to aj dopadne. Považujem za tristné, že sa niektoré orgány činné v trestnom konaní na takéto veci prepožičiavajú," dodal Kubina.

Beňu aj Makóa aktuálne vypočúvajú na Okresnom riaditeľstve PZ Bratislava III. Prítomní sú aj Beńov advokát Peter Kubina a Zoltán Perhács, ktorý zastupuje Ľudovíta Makóa.

Stanovisko špeciálneho prokurátora

Ľudovít Makó a Boris Beňa majú byť stále na Okresnenom riaditeľstve PZ Bratislava III. Či prokurátor podá návrh na väzbu, zatiaľ známe nie je. K ich zadržaniu sa ale vyjadril aj špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.

"V trestnej veci obvinených Ing. V. P. a JUDr. Z. K. vyšetrovateľ NAKA včera (dňa 1. 4. 2022) upovedomil obhajcov obvinených o termíne preštudovania spisu, keďže považuje predmetné vyšetrovanie za skončené. Obvinenie v danej veci je založené na výpovediach dvoch priamych svedkov (spolupracujúcich obvinených). Vierohodnosť výpovedí týchto dvoch svedkov bola opakovane potvrdená právoplatnými rozsudkami súdov v iných trestných veciach (naposledy v trestnej veci odsúdených P. Gašparoviča a L. Vičana). Ani jeden z týchto svedkov nemá malignú motiváciu vypovedať proti obvinenému Ing. V. P., keďže až do vznesenia obvinenia v tejto trestnej veci udržiavali spolu priateľské vzťahy," uviedol Lipšic.

"Vierohodnosť a silu dôkazov proti obvineným by preto mal podľa jeho slov posúdiť nezávislý súd.V tejto veci bolo vedenie Úradu špeciálnej prokuratúry opakovane písomne a telefonicky (spôsobom a intenzitou, ktoré nemajú v iných trestných veciach obdobu) urgované zo strany vedenia Generálnej prokuratúry SR o predloženie vyšetrovacieho spisu na účely rozhodovania o podnete obhajoby na postup podľa § 363 Trestného poriadku. Vyšetrovací spis však nemohol byť na Generálnu prokuratúru SR predložený z dôvodu, že doposiaľ nie je rozhodnuté o sťažnosti JUDr. Z. K. proti uzneseniu o vznesení obvinenia," vysvetlil špeciálny prokurátor s tým, že o sťažnosti proti uzneseniu o vznesení obvinenia pritom nemohlo byť doposiaľ rozhodnuté z dôvodu rozhodovania o namietanej zaujatosti dozorového prokurátora ÚŠP.

"Úrad špeciálnej prokuratúry samozrejme nebude verejne komentovať inú trestnú vec, v ktorej vykonáva dozor iná súčasť prokuratúry," dodal.

Podľa Lipšica neprináleží hodnotiť, či dnes medializovaná trestná vec súvisí so snahou opätovne rozhodnúť postupom podľa § 363 Trestného poriadku vo veci obvinených Ing. V. P. a JUDr. Z. K. predtým, ako by sa vec mohla dostať pred nezávislý súd.

„Z našej praxe nám však nie je známy postup, kedy je možné ustálit krivé obvinenie alebo krivú výpoveď predtým, ako vo veci meritórne rozhodne súd (alebo orgán činný v trestnom konaní)," uzavrel.

Pčolinský a Beňa mali zobrať úplatok

Bývalého šéfa SIS Vladimíra Pčolinského vyšetruje NAKA pre korupciu. Úplatok mal zobrať práve s Beňom vo výške 40-tisíc eur za to, že zastavil odpočúvanie Zoroslava Kollára. Boris Beňa začal spolupracovať s políciou. V prípade vypovedal aj Ľudovít Makó.

Generálny prokurátor Maroś Žiilinka minulý rok celé trestné konanie zrušil a využil pritom kontroverzný paragraf 363. Neskôr Pčolinského znovu obvinili.