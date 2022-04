Online podvodníci využijú každú príležitosť: Obozretnosti nikdy nie je dosť! Rady, ako sa vyhnúť problémom

V súčasnej dobe má snáď každý človek, aj ten starší, moderný smartfón, s ktorým vie surfovať po internete, písať si s blízkymi osobami, ale aj platiť platby či nákupy. S modernou dobou však ruka v ruke prichádzajú aj rôzne nástrahy v podobe podvodníkov a šmejdov, ktorí sa snažia nezákonne zbohatnúť na dôverčivosti ľudí. Aj keď väčšina Slovákov vie podvod odhaliť, sú medzi nami aj takí, ktorí sa nechajú nachytať.

Výnimkou nie je ani súčasná doba, kedy sa mnohí Slováci zapojili do vlny spolupatričnosti a ukázali, že vedia pomôcť, keď je to potrebné. Vojna na Ukrajine nás doslova spojila, ale ukázala aj slabé stránky. Sme totiž náchylnejší uveriť falošným správam a podvodníckym praktikám. Ľahko sa stratíme medzi správnymi a klamlivými informáciami. Mnohí podvodníci neváhajú zneužiť názvy známych firiem na to, aby vytiahli z ľudí čo najväčší obnos peňazí.

Jednou z takých spoločností, ktorej názov je zneužívaný, je aj Tatra banka. V poslednej dobe chodí mnohým ľuďom SMS správa či mail s informáciou, že ich účet bol zablokovaný, karta zmrazená, alebo že sa banka rozhodla klientovi účet zrušiť a je potrebné sa preto prihlásiť do internet bankingu. „Vážený zákazník, vo vašom účte sme zaznamenali nezvyčajnú aktivitu. Prihláste sa pomocou nižšie uvedeného odkazu a potvrďte svoju identitu: Inak bude váš účet zablokovaný do 24 hodín,“ píše sa v jednom z podvodných mailov.

Zdroj: Tatra banka

Takéto a obdobné správy chodia či už klientom banky, ale aj takým, ktorí v Tatra banke ani nemajú založený účet. V správe je priložený link, ktorý v sebe môže obsahovať jednotlivé slová z názvu banky, zvyšok však vyvoláva podozrenie. V skutočnosti ide o podvod, kvôli ktorému môžu ľudia prísť o svoje peniaze. Po rozkliknutí vás totiž podvodníci vyzývajú, aby ste zadali osobné informácie z platobnej karty. Ak tak spravíte a výzvu odošlete, začnú vám postupne miznúť peniaze z konta.

„Podvodníci pracujú aj s emóciou strachu. Pokúsia sa vo vás vyvolať pocit, že váš účet je v ohrození a použijú na to zdanlivo oficiálnu komunikáciu cez internet. Nemusí ísť ani o problém s bankovým účtom. Môže vám prísť aj informácia, že ste zdedili veľké dedičstvo, prípadne, že na účet vám bola pridelená istá suma a treba overiť, či ste pôvodným príjemcom,“ ozrejmili experti z Tatra banky. Dodali, že banka od svojich klientov nikdy nežiada platobné, osobné či prihlasovacie údaje prostredníctvom mailu či SMS a nikdy tak nerobí, aby vyvolala pocit naliehavosti. Treba byť preto obozretný, aby nik neprišiel o svoje úspory. Takých prípadov totiž, žiaľ, stále pribúda.

Ak vám teda do SMS správy alebo e-mailu príde link, ktorý odkazuje na web stránku a kde sú požadované prihlasovacie údaje do internet bankingu alebo údaje z platobnej karty, nikdy takéto údaje nezadávajte. Toto je všeobecný znak podvodu.

Na podvodníkov upozorňuje aj polícia

Na tieto ťahy podvodníkov upozorňujú už dlhodobo aj policajti na sociálnej sieti Facebook. „Po presmerovaní na falošnú stránku, ktorá imituje vzhľad skutočného Internet bankingu alebo inej stránky, ho oznámením vyzývajú, aby zadal svoje prihlasovacie údaje a heslo, príp. údaje o svojej platobnej karte. Takto sa podvodníci dostanú k prístupovým či iným súkromným údajom a to bez toho, aby to poškodený klient vedel a môžu ho obrať o peniaze. Banka však takéto emaily či SMS neposiela. Text obsahuje neúplné informácie. Odosielateľ má netypickú emailovú adresu, link do Internet bankingu je falošný a má úplne iný formát. To sú všetko veci, na ktoré si treba dať pozor, i keď má banka špičkové mechanizmy, vďaka ktorým dokáže tieto podvodné aktivity zachytávať a chrániť prostriedky klientov,“ upozornili.

Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Hoaxy a podvody - Polícia SR