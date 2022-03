RADÍME Postrach všetkých rodičov: Prebdené noci sú minulosťou! Stačí na to test, tri kvapky a pár minút života

Mať dieťa znamená zmieriť sa s prebdenými nocami, strachom o drobné stvorenie, ale aj myšlienkami, či je všetko v poriadku. Mnohé vývojové vady, ale aj ďalšie choroby sa už dajú ľahko zistiť ešte počas tehotenstva, kedy sa robia všetky dôležité odbery a kontroly. V súčasnosti už existuje test, ktorý zistí, akú imunitu má vaše dieťa a či je pripravené na očkovanie. A rovnako aj ďalší test, ktorý včas odhalí svalovú atrofiu. Mamička Dominika so svojou 10 mesačnou dcérou absolvovala oba testy. A my sme boli pri tom.

Návštevy lekára znamenajú krik, plač a nervózne dieťa. Slovensko má vlastnú vakcinačnú schému, ktorá určuje povinné očkovania pre deti. Stále sa medzi rodičmi nájdu aj takí, ktorí v obavách a strachu o svoje dieťa radšej zaočkovať svojich potomkov nedajú. Boja sa vedľajších účinkov a netušia, či ich dieťa má dostatočnú imunitu, aby vakcíny ich organizmus zvládol.

Spoločnosť Unilabs Slovensko pomáha rodičom zbaviť sa strachu. Test bezpečnosti očkovania (TREC | KREC) zistí, či má dieťatko bunkovú a protilátkovú imunitu. Na základe výsledkov totiž môžu rodičia dieťaťu upraviť očkovací kalendár. Dieťatko ho môže podstúpiť v ambulancii (mimo pôrodnice, kde je to možné už po narodení) od prvého mesiaca až do šiestich mesiacov veku alebo do prvého očkovania živou vakcínou. „Vďaka tomuto testu sa budú môcť rodičia pripraviť nielen na očkovanie. Dozvedia sa aj to, ako na tom je imunita ich dieťatka a budú môcť prispôsobiť celý režim starostlivosti oň, a to vrátane neskorších nástupov do jaslí či škôlok,“ uviedla MUDr. Marta Dobáková, medicínska riaditeľka zo spoločnosti Unilabs Slovensko. Prvá živá vakcína v rámci povinnej očkovacej schémy, ktorú dieťa dostane v 15. mesiaci života (teda v roku a štvrť) je tzv. vakcína MMR. Ide o očkovaciu látku proti príušniciam (mumpsu), osýpkam (morbilli) a ružienke (rubeole).

Riešením je veľmi jednoduchý a iba minimálne invazívny test. Stačia na to len tri kvapky krvi dieťaťa. A to z pätičky, alebo z prsta na ruke. Na Slovensku ho ponúka firma Unilabs Slovensko v rámci balíka BabyLab DUO. Prostredníctvom balíka si však rodičia vedia dieťa otestovať nielen na bezpečnosť vakcín, ale aj spinálnu svalovú atrofiu. „Mamičky majú veľa otázok, na ktoré dnes už, našťastie, vieme poskytnúť odpovede. Aj preto sme vytvorili novú produktovú líniu BabyLab určenú na diagnostiku novorodencov, ktorú rodičia nájdu na www.babylab.sk. K dispozícii majú dva spoľahlivé genetické testy, ktoré im o zdraví jeho bábätka prezradia veľa dôležitého,“ dodala odborníčka.

Bratislavčanka Dominika nechce nič nechať na náhodu

Strach o svoju 10-mesačnú dcéru má prirodzene aj Bratislavčanka Dominika. Chce si byť istá, že ich v budúcnosti nečaká žiadne „nemilé prekvapenie“. Rozhodla sa preto s dcérkou absolvovať oba testy, ktoré spoločnosť ponúka v rámci balíka BabyLab DUO – Test bezpečnosti očkovania (TREC | KREC) a aj Test spinálnej svalovej atrofie (SMA). „Dcérka doteraz chorá nebývala, problémy robia len zúbky. Ale viete, ako to je teraz – radšej mať istotu,“ povedala pre topky.sk Dominika, ktorá sa rozhodla otestovať dcéru na jednom z testovacích miest – na Trnavskom mýte.

Celé to bolo naozaj rýchle a zdravotný personál si veľmi pochvaľovala. Vzhľadom na to, že bábätko je už väčšie, brali jej krv z pršteka. Malá princezná však bola veľká bojovníčka a celý proces zvládla na jednotku. „Celkovo sme v ambulancii aj s vypisovaním papierov boli maximálne 10 minút. A odber trval necelú minútu,“ ozrejmila Dominika. Výsledok testov jej príde do desiatich dní na e-mailovú adresu, ktorú uviedla pri registrácií potrebnej na rezerváciu termínu. A prečo sa rozhodla otestovať svoju dcéru? Svalová atrofia je pre ňu veľkým strašiakom. „Chceme mať s manželom istotu, že dcérka je zdravá. Prípadne, aby nás neskôr táto diagnóza nezaskočila. Každý rodič chce pre svoje dieťa len to najlepšie, a to platí aj v rámci zdravotnej starostlivosti. A hlavne, pri SMA sa hrá o čas. Keď som sa dopočula, že tu takáto možnosť je, neváhala som ani chvíľu. Malá to zvládla, ja som pokojnejšia, teraz už len čakať na výsledky. Test odporúčam všetkým rodičom,“ povedala.

V stredu, na 10. deň od odberu vzorky, prišiel mamičke výsledok - jej dieťatko je v týchto dvoch ukazovateľoch zdravé a úplne v poriadku. "U Vášho dieťaťa NEBOLA potvrdená primárna imunodeficiencia T alebo B lymfocytov spôsobujúcich SCID (ťažkú kombinovanú imunodeficienciu) alebo agamaglobulinémiu. Výsledok daného vyšetrenia nevylučuje očkovanie živými vakcínami," píše sa vo výsledku. Rovnako pozitívnu správu sa dozvedela aj v prípade testu na SMA. "U Vášho dieťaťa NEBOLA potvrdená homozygótna delécia exónu 7 v géne SMN1, ktorá je príčinou spinálnej svalovej atrofie (SMA) vo viac ako 95 percent prípadov," uvádza sa vo výsledku.

Oba testy možno zakúpiť cez internet. Na vyhodnotenie pritom stačí jedna a tá istá vzorka – teda postačí iba jeden odber. Testy sú minimálne invazívne. Na to, aby diagnostika poskytla odpoveď na dôležité rodičovské otázky ohľadom budúceho zdravia dieťaťa, stačia len tri kvapky krvi z päty alebo z pršteka dieťatka. Odber si možno objednať nielen na odberových miestach, ale je dostupný i v pohodlí domova. Krv v takom prípade môže prísť odobrať zdravotnícky pracovník. Oba testy sú súčasťou špeciálnej ponuky BabyLab a možno si ich kúpiť aj v balíku BabyLab DUO, vďaka ktorému ušetria starostliví rodičia 21 Eur. Testy si môžete priamo objednať TU.

Tieto testy nie sú zahrnuté do prenatálneho skríningu. Ide teda o prvé vyšetrenia, ktoré podstúpi novorodené dieťatko.