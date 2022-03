NATO chce posilniť východnú hranicu ešte viac: Prví vojaci prídu už čoskoro! TU budú rozmiestnení

Na Slovensko prídu v horizonte niekoľkých týždňov stovky vojakov. Ich prítomnosť už schválil parlament. NATO má v pláne nasadiť podstatne viac síl na svojom východnom krídle. Česko už vyslanie vojakov schválilo, kedy prídu na Slovensko?

Jednotky budú v Lešti a na Záhorí

Český Senát vo štvrtok schválil návrh na vyslanie 650 vojakov na Slovensko, kde budú veliť jednotke NATO. Mandát bude platný do 30. júna 2023, náklady rezort obrany odhaduje na 540 miliónov korún (22 miliónov eur). Česká ministerka obrany Jana Černochová už skôr uviedla, že do aliančnej jednotky odíde približne 400 vojakov, s migráciou bude pomáhať ďalšia dvadsiatka. Zvyšok mandátu je určený ako rezerva napríklad na striedanie vojakov.

Českí vojaci majú veliť mnohonárodnej jednotke, v ktorej budú aj vojaci z Nemecka, Poľska, Slovinska, Holandska a USA. Poslanecká snemovňa by mala svoj súhlas dodať na budúci týždeň. "O návrhu bude ešte budúci týždeň rozhodovať hlasovanie v Poslaneckej snemovni Parlamentu ČR. Predpokladáme, že časť vojakov z tzv. Predsunutej prítomnosti NATO bude umiestnená aj na Lešti a tiež Záhorí. Aktuálne prebieha upresňovanie konkrétnych spôsobilostí aj ďalších podrobností vrátane lokalít," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Vojaci prídu v horizonte niekoľkých týždňov

"Predpoklad je, že prví vojaci prídu v horizonte týždňov a postupne sa budú dopĺňať ďalšie jednotky," dodala hovorkyňa. Slovenskú jednotku má tvoriť ešte do 200 holandských, do 100 poľských, do 400 amerických a do 700 nemeckých vojakov. Slovinských vojakov malo prísť na Slovensko okolo 100. Minulý týždeň minister obrany Jaroslav Naď po rokovaní so svojím slovinským náprotivkom Matejom Toninom informoval, že by ich malo byť okolo 200.

Hranice posilní aj technika

Počet príslušníkov ozbrojených síl súvisí aj s technikou, ktorú budú vojaci pri zabezpečovaní obrany SR obsluhovať a ktorá doplní vybrané nedostatkové spôsobilosti Ozbrojených síl SR. Ide napríklad o systém protivzdušnej obrany Patriot či možné nasadenie radarovej techniky Sentinel. Posilnená predsunutá prítomnosť sa na Slovensku zriadila od 15. marca.

PATRIOT PRICHÁDZA NA SLOVENSKO 🇸🇰🤝🇩🇪🇳🇱 Môžem s radosťou potvrdiť, že prvé jednotky, ktoré majú na starosti... Posted by Jaro Naď - minister obrany SR, OĽANO on Sunday, March 20, 2022

Prvé jednotky, ktoré majú na starosti rozmiestnenie systému protivzdušnej obrany Patriot, už prichádzajú na Slovensko. Proces bude pokračovať aj v ďalších dňoch. Systém bude dočasne umiestnený na leteckej základni Sliač, potvrdil minister obrany. Dodal, že systém Patriot nie je náhradou za starý ruský systém S-300, ale ide o ďalší prvok na obranu vzdušného priestoru Slovenskej republiky.

NATO chce nasadiť podstatne viac síl

Ministri obrany členských krajín Severoatlantickej aliancie poverili v stredu vojenských veliteľov, aby pripravili plány na posilnenie tzv. východného krídla NATO po ruskej invázii na Ukrajine. Oznámil to generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg. Šéf Aliancie tiež povedal, že NATO neplánuje poslať vojenské jednotky na Ukrajinu. Informuje o tom tlačová agentúra AFP s pripomenutím, že Poľsko vyzvalo na nasadenie takejto mierovej misie.

"Naše nové spôsobilosti na zemi by mali zahŕňať podstatne viac síl vo východnej časti Aliancie, a to vo vyššej pripravenosti, s väčším množstvom vopred umiestneného vybavenia a zásob," povedal Stoltenberg novinárom. "Vyzývame Rusko, prezidenta (Vladimira) Putina, aby stiahol svoje sily, ale nemáme v pláne nasadiť jednotky NATO na zemi na Ukrajine," doplnil šéf Aliancie po mimoriadnom zasadnutí Severoatlantickej rady (NAC) na úrovni ministrov obrany.