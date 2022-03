Šéf pracovného portálu Kariera.sk Peter Libuša otvorene: Má Slovensko pracovné miesta pre utečencov z Ukrajiny?!

Viete už teraz zhodnotiť, ako vojna na Ukrajine ovplyvnila pracovný trh na Slovensku?

- Vojnový konflikt, ktorý práve prebieha na Ukrajine v mnohom ovplyvňuje aj ekonomiku a situáciu u nás. K zvyšujúcim sa cenám sa pridala navyše materiálová kríza, ohrozené sú aj dodávky do výrobného priemyslu. Mnohé firmy tak začali prehodnocovať svoje plány a priority.

Mnoho Ukrajincov prišlo na Slovensko. Vie im slovenský pracovný trh ponúknuť miesta

- Samozrejme, na trhu práce je množstvo pozícií, kde by mohli nájsť svoje uplatnenie aj ľudia prichádzajúci z Ukrajiny. V prvom rade sa však musia zastabilizovať, zabezpečiť pre seba a svoje deti útočisko a potom sa môžu zaradiť do pracovného života. Momentálne by mohli nájsť svoje uplatnenie v cestovnom ruchu, gastre a hotelierstve, v doprave a logistike, vo výrobe a ďalších sektoroch, ktoré nevyžadujú vysokú kvalifikáciu a jazyková bariéra by nemusela byť problémom. Na druhej strane, ak sa bavíme o kvalifikovaných pozíciách, tak napríklad aj teraz už u nás pôsobili lekári pochádzajúci z Ukrajiny. Svoje uplatnenie si tu nájdu aj ľudia so znalosťou angličtiny, najmä v oblasti informačných technológií, v administratíve, v marketingu alebo v spomínanom zdravotníctve.

Viete už teraz zhodnotiť, o ktoré miesta/pozície majú záujem?

- Ľudia, ktorí prichádzajú na Slovensko z Ukrajiny sa zaujímajú o pozície, kde by mohli začať pracovať prakticky ihneď a nie je tu potrebná znalosť nášho jazyka. Sú to ponuky práce v pomocných prácach, ako sú chyžné, pomocná sila v skladoch alebo gastro segmente. Ak by sme predpokladali, že po ukončení vojny sa k ženám pripoja aj ich muži, uplatnenie by mohli nájsť napríklad na pozíciách, ktoré sa firmám nedarí obsadiť. Ide hlavne pozície vo výrobných závodoch, práca pri linkách v automobilovom priemysle, ale aj práca v skladoch, doprave a logistike, či stavebníctve.

Je mnoho utečencov z Ukrajiny, pre ktorých sme prestupnou stanicou a idú ďalej na západ za svojimi rodinami a známymi. Ide o ľudí so znalosťou jazyka, ktorí v iných krajinách zarobia viac ako na Slovensku....

- Aktuálne slovenské hranice prekročilo už viac ako 220-tisíc ľudí z Ukrajiny, avšak o štatút odídenca zatiaľ požiadala len veľmi malá časť z nich. Slovensko vnímajú cudzinci často ako tranzitnú krajinu a väčšina z nich má namierené do západných krajín. Slovenský pracovný trh momentálne ponúka okolo 80-tisíc pracovných miest a práve odídenci z Ukrajiny by sa mohli uplatniť v odvetviach, kde je dlhodobý nedostatok záujemcov o prácu a zamestnávatelia tieto miesta nevedia obsadiť.

Aké sú to odvetvia, o ktoré nemajú Slováci dlhodobý záujem a prečo? Nízke mzdy?

- Miera nezamestnanosti za posledné roky klesala a pri nízkokvalifikovaných pozíciách napríklad vo výrobe, logistike, ale napríklad aj v maloobchode sme sa dostali do situácie, kedy zamestnávatelia už nevedeli za ponúkané mzdy obsadiť pracovné miesta. Podobný problém je aj napríklad v zdravotníctve, kde nedokážeme ponúknuť dostatočne konkurencieschopné podmienky a kvalifikovaný personál s jazykovými znalosťami odchádza do zahraničia. V prípade informačných technológií ponuka výrazne prevyšuje dopyt a aj keď hovoríme o segmente s nadštandardnými platovými podmienkami, tak nám na trhu chýbajú tisíce IT špecialistov.

Objavujú sa obavy u istej skupiny Slovákov, že Ukrajinci budú domácim brať pracovné miesta. Je to tak?

- Posledné dva roky bola na Slovensku krízová pandemická situácia a výrazným spôsobom zasiahla nielen zamestnávateľov, ale aj mnoho slovenských rodín a zamestnancov, ktorí v jej dôsledku prišli o svoju prácu. Na druhej strane treba ale povedať, že napríklad segment HORECA zaznamenal výrazný pokles záujmu o prácu v reštauráciách a hoteloch a veľa z ľudí sa tak už vôbec neplánuje vrátiť do tohto typu služieb. Už niekoľko rokov sa firmám pôsobiacim napríklad v IT, vo výrobe alebo v hotelierstve nedarí nájsť pracovnú silu. Veľké výrobné závody museli siahnuť po zamestnávaní ľudí aj za hranicami Slovenska, ktorí u nás pracujú v spomínanej výrobe v automobilovom priemysle. To je dôkazom toho, že na Slovensku je stále množstvo pozícií pre Slovákov, ako aj cudzincov, ktorí majú motiváciu uplatniť sa na pracovnom trhu.

Ako sa vaša spoločnosť snaží utečencom z Ukrajiny uľahčiť vstup na pracovný trh?

- Samozrejme, že situácia nám nie je ľahostajná a tiež sme chceli nejakým spôsobom pomôcť ľuďom utekajúcim pred vojnovým konfliktom na Ukrajine, ktorí sa odrazu ocitli v núdzi. Na Kariera.sk náš tím vytvoril špeciálnu sekciu s pracovnými ponukami pre ľudí z Ukrajiny a ľudí ovládajúcich ukrajinský jazyk. Všetci zamestnávatelia, ktorí vedia poskytnúť pracovné miesto aj ľuďom utekajúcim pred vojnou, majú možnosť pri zadávaní pracovnej ponuky, označiť ju ako vhodnú pre ľudí z Ukrajiny. Navyše, všetky pracovné ponuky, napísané v ukrajinskom jazyku zverejníme teraz úplne ZADARMO. Naším poslaním je pomáhať ľuďom nájsť si zamestnanie a firmám tých správnych ľudí. Verím, že týmto krokom prispejeme k naplneniu nášho poslania a pomôžeme firmám aj ľuďom, ktorí to práve teraz potrebujú.