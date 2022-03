Obyvateľom obcí pri Bratislave znepríjemňujú život výpadky elektriny: Čo je dôvodom? Jasné slová a kroky ZSE

Do elektrických vedení na Slovensku najčastejšie narážajú labute. "Labuť váži 10 až 12 kilogramov a s rozpätím krídel dva až 2,4 metra je pre ňu typický dlhý a pomalý prelet. Preto sa labute ťažšie vyhýbajú prekážkam – čím neskôr bariéru zbadajú, tým je riziko zrážky väčšie," vysvetľujú ornitológovia.

Náraz vodného vtáctva do vedenia elektrickej energie spôsobuje problém najmä ľuďom, ktorí bývajú v blízkosti. Tieto problémy prakticky na denno-dennom poriadku zaznamenávali aj obyvatelia Hamuliakova, Kalinkova, Dunajskej Lužnej a Šamorína. Od jesene až do začiatku marca totiž prakticky na dennom poriadku zaznamenávali krátkodobé, avšak opakujúce sa výpadky elektriny. Častokrát vo večerných hodinách. "Je to strašné, človek niečo robí a zrazu vypadne elektrina. Trpí mi elektronika, mnohým susedom už odišli niektoré spotrebiče," povedala pre Topky.sk predčasom obyvateľka Hamuliakova Andrea.

Výpadky boli zväčša maximálne do dvoch minút, no stali sa prípady, kedy sa elektrina „naštartovala“ a krátko na to vypadla opäť. Mnohí na sociálnych sieťach hromžili, že im takto trpí technika. Ba čo viac, vytvorili si aj vlastnú skupinu, v ktorej upozorňujú na výpadky elektriny v spomínaných obciach. „To myslia vážne? Tieto výpadky kazia domácu elektroniky, a ešte takto keď sa to vypne. Teraz sa to vyplo tak, že vyplo, hneď zaplo a hneď vyplo a nešlo asi 3 minúty. Už ide. To vážne stým nevedia nič spraviť?“ pýta sa jedna z obyvateliek. Ba čo viac, výpadok elektriny mali aj presne na Štedrý deň v čase, kedy väčšina gazdín chystá štedrovečernú večeru.

Celá vec nabrala tak obludných rozmerov, že starostka Hamuliakova Ľudmila Goldbergerová si povedala dosť a rozhodla sa podať hromadnú sťažnosť na Západoslovenskú energetiku. Podľa hovorkyne spoločnosti sa celou vecou intenzívne zaoberali už od decembra minulého roka. „Spoločnosť Západoslovenská distribučná sa od decembra minulého roka intenzívne zaoberá riešením výpadkov na linke V350, ktoré pociťujú predovšetkým obyvatelia Hamuliakova, Kalinkova a časti Šamorína. Časté výpadky sú spôsobené zvýšeným počtom nárazov vtákov do príslušného vedenia, ktoré následne spôsobujú medzifázové skraty. Tieto skraty trvajú od 0,5 s až po 90 s a na odbernom mieste sa prejavia ako jednorazové prebliknutia alebo krátke výpadky elektrickej energie,“ upozornila hovorkyňa spoločnosti Michaela Dobošová.

Ako dodala, zvýšený nárast výpadkov je spôsobený vodným vtáctvom, najmä labuťami, ktoré neďaleko obcí mali zimovisko. Napriek tomu zrealizovali viacero opatrení, aby uchránili čo najviac vtáctva a zabránili tak možným výpadkom. „Na najkritickejší úsek vedenia boli v spolupráci s organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku v decembri 2021 nainštalované odkloňovače letu, ktoré pomáhajú zabraňovať nárazom vtákov do vedení. Opatrenia boli prijaté aj na strane prevádzky zapojenia siete, čím sa znižuje rozsah postihnutých odberateľov na minimum. Bol vymenený stredný vodič na vedení za izolovaný, čo by malo minimalizovať medzifázové skraty a tým aj krátkodobé výpadky,“ ozrejmila Dobošová. Tieto zmeny prezentovali aj samotným obyvateľom Hamuliakova ešte 25. februára. Celkovo bolo od 2. decembra do začiatku marca zaznamenaných až 15 výpadkov, za ktorými boli labute.

Na to, že ZSE vo veci konala, poukázala aj starostka Hamuliakova. „Samospráve bolo telefonicky oznámené, že 2.3. bola vykonaná izolácia stredného vodiča linky, teda pri dotyku dvomi krídlami strešného a krajného vodiča už nenastane skrat. Faktom je, že odvtedy nebol výpadok vplyvom labutí zaregistrovaný,“ napísala obec na sociálnej sieti.