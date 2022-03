Poslanci budú popoludní rokovať o ďalšom balíku v rámci lex Ukrajina

BRATISLAVA - Poslanci Národnej rady (NR) SR budú vo štvrtok popoludní po skončení Hodiny otázok rokovať o ďalšom legislatívnom balíku reagujúcom na situáciu na Ukrajine - tzv. lex Ukrajina. Vláda navrhla právnu úpravu prijať v skrátenom legislatívnom konaní. Poslanci budú zároveň rokovať aj o novele zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Aj o tomto návrhu by malo plénum rokovať v zrýchlenom režime. O zaradení nových bodov do programu 60. schôdze NR SR informoval predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina).

Vládny návrh zákona o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine upravuje okrem iného príspevok za ubytovanie odídencov. Ten má byť súhrnne maximálne 500 až 1250 eur za mesiac v závislosti od počtu poskytovaných miestností. Vyplácať sa má cez obec. Podľa návrhu by tiež žiadatelia o azyl, ktorí sú štátni príslušníci Ukrajiny a ich rodinní príslušníci, mohli prechodne vstupovať do pracovnoprávneho vzťahu ihneď po požiadaní o azyl.

V balíku opatrení sa navrhuje tiež rozšíriť právny rámec upravujúci velenie určeným jednotkám ozbrojených síl SR príslušným veliteľom NATO na našom území. Z návrhu tiež vyplýva, že všetci utečenci z Ukrajiny by prvých 30 dní po vstupe na územie SR mali mať nárok na poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti.

Novela zákona o regulácii v sieťových odvetviach z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR hovorí o tom, že okruh cenovo regulovaných subjektov v elektroenergetike a plynárenstve by sa mal rozšíriť. Cieľom je posilnenie a zefektívnenie prvku cenovej regulácie na trhu dodávky elektriny a dodávky plynu pre súčasné cenovo regulované skupiny odberateľov elektriny a plynu - domácnosti a tzv. malé podniky.

Poslanca by malo byť možné vykázať aj z rokovania výboru

Vykázať poslanca Národnej rady (NR) SR, ktorý nedodržiava rokovací poriadok, by malo byť možné aj z rokovania parlamentného výboru. Vyplýva to z novely zákona o rokovacom poriadku NR SR, ktorú vo štvrtok plénum posunulo do druhého čítania. Návrh predložili poslanci z OĽANO a Sme rodina. Avizujú aj predloženie Etického kódexu poslanca NR SR. Upraviť sa majú tiež výšky pokút za urážlivé a neetické správanie sa poslancov v pléne.

Pravidlá na zabezpečenie poriadku v rokovacej sále pléna parlamentu sa majú vztiahnuť aj na rokovania výborov. Takáto úprava podľa predkladateľov doteraz absentovala a poslanca nebolo možné napríklad vykázať z rokovacej miestnosti výboru ani vtedy, ak nedodržiaval predpísané protipandemické opatrenia.

Novelizáciou sa má tiež určiť presná výška pokút, ktoré udeľuje mandátový a imunitný výbor. Poslanec, ktorý "urazil orgán národnej rady alebo poslanca alebo iného ústavného činiteľa a za svoje správanie sa neospravedlnil", by mal po novom dostať pokutu 1000 eur. Doteraz zákon hovoril o pokute do 1000 eur. Pokutu vo výške 500 eur by mohol výbor uložiť poslancovi, ktorý porušil etický kódex poslanca, doteraz to bolo do 500 eur. "Návrhom zákona sa spresní výška pokút a mandátový a imunitný výbor už nebude môcť rozhodovať o výške ukladanej pokuty, keďže tá už bude presne daná," vysvetlili predkladatelia. Nová legislatíva by mohla byť v prípade definitívneho schválenia účinná od 1. júna.

Novela zákona o Policajnom zbore ide do druhého čítania

Zavedenie základnej štruktúry Policajného zboru (PZ), zrušenie menoviek na rovnošatách či nové právomoci policajtov. Aj to prináša novela zákona o Policajnom zbore, ktorú vo štvrtok poslanci Národnej rady (NR) SR posunuli do druhého čítania. Základnú štruktúru Policajného zboru majú tvoriť Prezídium PZ, útvary s pôsobnosťou pre celé územie a útvary s miestnou pôsobnosťou. Podrobnejšie organizačné členenie Policajného zboru zákon ponecháva v kompetencii ministra vnútra a policajného prezidenta. "Takáto voľne nastavená podrobnejšia organizácia súvisí aj s pripravovanými organizačným zmenami v Policajnom zbore," upozornil rezort vnútra. Osobitne sa zakotvuje postavenie a základné úlohy Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ.

Zrušiť by sa mala tiež povinnosť nosenia menovky na rovnošate policajtov. "V mnohých prípadoch pri výkone služobných zákrokov dochádza k osočovaniu, vyhrážaniu sa zakročujúcim policajtom a ich rodinným príslušníkom, ako aj k zaznamenávaniu si osobných údajov policajtov," zdôvodnil predkladateľ. Z dôvodu zaisťovania bezpečnosti určených osôb a objektov sa má zaviesť oprávnenie zakázať činnosť bezpilotných lietadiel nad určeným objektom do výšky 120 metrov. Oprávnenie uzatvoriť verejne prístupné miesta sa navrhuje aj pri hromadnom porušení verejného poriadku.

Do zákona má pribudnúť, že PZ je úradom na vyhľadávanie majetku. "Úlohou úradu na vyhľadávanie majetku je zjednodušenie vypátrania a identifikácie príjmov z trestnej činnosti a iného majetku súvisiaceho s trestnou činnosťou, ktorý môže byť predmetom príkazu vydaného príslušným justičným orgánom na jeho zmrazenie, zaistenie alebo konfiškáciu v priebehu trestného, alebo ak je to možné podľa vnútroštátneho práva dotknutého členského štátu, občianskoprávneho konania," vysvetlil rezort. Doplniť sa má aj oprávnenie žiadať banky o informácie o ich klientoch. Policajt by mal byť oprávnený požadovať vysvetlenie aj od osoby, ktorá môže prispieť k objasneniu skutočností dôležitých na odhalenie trestného činu. Pri zaistení osoby má po novom stačiť úradný záznam.

Putá by sa po novom mohli používať i na spútanie osoby, ktorá má byť na základe rozhodnutia lekára umiestnená v zdravotníckom zariadení a kladie aktívny odpor, napáda iné osoby alebo ohrozuje svoj život, zdravie alebo poškodzuje majetok. Policajti by mohli mať tiež právo vyžadovať vyšetrenie na zistenie požitia alkoholu orientačnou dychovou skúškou alebo inej návykovej látky, ak je to nevyhnutné. "Dôvodom je najmä skutočnosť, že schopnosť osoby, s ktorou policajt vykonáva úkony súvisiace s objasňovaním protiprávneho konania, napríklad výsluch, konfrontácia, rekonštrukcia, môže byť požitím alkoholických nápojov alebo iných návykových látok ovplyvnená," zdôvodnil rezort.

Zákon reaguje aj na nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie o zriadení, prevádzke a využívaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach. "Podľa tohto nariadenia bude možné monitorovať nielen dopravné prostriedky, ale aj iné veci (zbrane, doklady, platobné karty). Vzhľadom na to sa upravuje definícia monitorovania ako jedného z prostriedkov operatívno-pátracej činnosti a rozširuje sa okruh používateľov Schengenského informačného systému aj o orgány registrujúce lode, lodné motory, lietadlá a letecké motory," vysvetľuje rezort.

V nadväznosti na správu Európskeho výboru na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania (CPT) sa precizuje umiestňovanie osôb obmedzených na osobnej slobode do určeného priestoru namiesto ich umiestňovania v celách policajného zaistenia.