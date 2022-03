Otázniky okolo vraždy policajta: Filip (†29) bol čerstvým otcom! Zastrelil ho syn prešovskej primátorky

Tragická udalosť sa stala v pondelok večer neďaleko stanice železničnej polície v Prešove. Medzi kolegami Filipom (†29) a Martinom (33) malo prísť k prestrelke. Podľa dostupných informácií si mal Filip na Martinovi všimnúť nezvyčajné správanie. Údajne to mal hlásiť aj nadriadeným s tým, že s Martinom nechce mať službu.

Podľa informácií televízie Markíza mal Martin v minulosti trpieť psychickými problémami. Otázkou teda je, ako sa mu podarilo prejsť psychotestami, aby mohol vykonávať službu policajta. Prípad preveruje aj Úrad inšpekčnej služby. Dočasne poverený policajný prezident Štefan Hamran sa zatiaľ k prípadu vyjadriť nevedel.

"Keďže som ich nevidel a nemám relevantnú správu na stole s Úradu inšpekčnej služby ani z odboru kontroly odo mňa, tak sa k tomu neviem vyjadriť," povedal Hamran na včerajšej tlačovej konferencii.

Hamran dodal, že ak sa potvrdí, že Martinov nadriadený nezohľadnil tie informácie, ktoré mal k dispozícii, a ktoré naznačovali, že policajt mohol naozaj konať skratovo a je tam naozaj nejaká psychická porucha, určite bude vyvedená zodpovednosť. "Ale zatiaľ také informácie potvrdené nemáme,“ uviedol Hamran.

Čerstvý otec a syn primátorky

Udalosť je o to tragickejšia, že po Filipovi ostala priateľka a malá dcérka. Informoval o tom Odborový zväz polície v Slovenskej republike na sociálnej sieti. "Dňa 14.03.2022 nás navždy opustil ppráp. Ing. Filip Suchár – Turek, služobne zaradený ako referent oddelenia železničnej polície PZ v Prešove odboru železničnej polície KR PZ v Prešove. Jeho tragický odchod prišiel nečakane počas výkonu štátnej služby. Bol to náš kamarát, kolega, odborár a jeho strata veľmi bolí. Filip, ďakujeme, že sme mohli s tebou pracovať a poznať ťa. Bolesť sa tíško hojí, no spomienka navždy zostáva. Česť tvojej pamiatke. Touto cestou vyjadrujeme úprimnú sústrasť priateľke, malej dcérke a pozostalej rodine," napísali kolegovia.

Strelec Martin je syn prešovskej primátorky Andrey Turčanovej. Rodina v utorok zaslala aj vyjadrenie pre médiá. "Pondelkový večer nezvratne zmenil životy dvoch rodín. Náš najstarší syn Martin včera večer v službe zastrelil svojho kolegu. Jeho rukou vyhasol život mladého muža, manžela, otca a syna. Niet slov útechy pre pozostalých, ktorým vyjadrujeme našu hlbokú ľútosť a sústrasť. Nedokážeme vrátiť čas, zmeniť, čo sa stalo. Nerozumieme tomu, čo sa v jeho mysli odohrávalo, čo Martina viedlo k takému strašnému činu, prosíme pozostalých, pokiaľ to bude v ich silách, o odpustenie," uviedla rodina Turčanová.

Zvláštne správanie

Televízii Markíza sa podarilo získať zábery z priemyselnej kamery z kaviarne, na ktorých vidno obidvoch policajtov. Podľa čašníčky, ktorá v kaviarni pracuje, sa Martin v ten deň správal zvláštne a roztržito. Podľa nej vyzeral, akoby bol pod vplyvom omamných látok. V ruke držal obálku a neustále sa obzeral na každú stranu. Pred odchodom pozval každého zo zákazníkov na poldeci.

Neskôr sa zastavil aj v prešovskej pizzérii. Ako pre televíziu uviedla čašníčka Mária, jeho správanie bolo obťažujúce. "Snažil sa byť vtipný, ale bolo to skôr dotieravé," povedala. V pizérii si zabudol aj obálku, neskôr sa pre ňu vrátil práve nebohý Filip.

Streľba v Prešove

V pondelok večer sa neďaleko železničnej policajnej stanice stala tragédia. Policajt Martin Turčan zastrelil svojho kolegu Filipa Suchára. Prestrelke mala predchádzať hádka medzi kolegami. Turčan z miesta činu ušiel na policajnom aute a po ceste zrejme vyhodil vysielačku, aby ho jeho kolegovia nevypátrali.

Nakoniec ho chytili tesne po 22. hodine. Na mieste mal byť aj policajný vyjednávač, pretože sa muži zákona obávali, že by si Martin ublížil. Polícia neskôr informovala, že vzhľadom na okolnosti prípadu, si právo informovania k prípadu vyhradilo Ministerstvo vnútra SR. Prípadom sa zaoberá aj Úrad inšpekčnej služby.