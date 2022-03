TAJNÁ NAHRÁVKA Ruský agent verbuje Slováka do hybridnej vojny: Moskva rozhodla, budeš lovec!

Dvaja z viacerých aktérov ruskej špionáže na Slovensku sú podľa DenníkaN Bohuš Garbár a plukovník Sergej Solomasov. Garbár písal pod rôznymi pseudonymami do konšpiračných Hlavných správ, Solomasov bol zástupca vojenského pridelenca na ruskej ambasáde. Slovensko nedovolilo mať priamo ruského vojenského pridelenca v kajine.

Denník získal zostrih tajných nahrávok z toho, ako Solomasov verboval Garbára ako špióna. Ide o stretnutie v parku v roku 2021, ktoré zachytili slovenské bezpečnostné zložky špeciálnou technikou. Aj toto video je súčasťou dôkazov proti celej skupine. Podrobnejšie bude o tom informovať dočasný policajný prezident Štefan Hamran a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic na tlačovej konferencii dnes o 11-tej hodine.

500 pre kamaráta, 500 pre Garbára

Garbár a Solomasov sa stretlu v parku v roku 2021. Video vyhotovili slovenské bezpečnostné zložky špeciálnou technikou. Solomasov hovorí Garbárovi, že povedal v Moskve, že je dobrý chlapec a Moskva nariadila, že bude pre nich verbovať ďalších ľudí, ktorí sú "proruskí".

Garbár hovorí, že musí porozmýšľať, kto by to mohol byť. Vraj má veľa proruských, ale bezvýznamných kamarátov. Solomasov potrebuje niekoho vplyvného. Solomasov mu hovorí, že s nimi musí veľa piť, smiať sa a viesť neformálne komunikácie.

"Potrebujem politickú informáciu, komunikácia medzi krajinami, medzi vnútrom NATO, vnútrom EÚ, Bratislava a iné krajiny,“ hovorí Solomasov. Samozrejme, že za to aj zaplatí. Na konci videa mu dá 1000 EUR - 500 pre Garbára a 500 pre jeho kamaráta.

Hlavné správy sa dištancovali

Šéfredaktor Hlavných správ Róbert Sopko sa od svojho prispievateľa dištancuje. Ešte v pondelok večer zaslal stanovisko slovenským médiám a zverejnil ho aj na sociálnej sieti. Hlavné správy vypol Národný bezpečnostný úrad ešte začiatkom mesiaca.

"Hlavné správy sa dištancujú do činnosti občasného nehonorovaného dopisovateľa, ktorý mal spolupracovať s ruskou rozviedkou. O tejto jeho činnosti nikto v redakcii nevedel. Jeho príspevky sa netýkali Ruska, nemal žiaden vplyv na chod denníka Hlavné správy. Preto žiadame, aby Hlavné správy neboli zaťahované a spájané so súkromnou aktivitou tohto občasného dopisovateľa," napísal Sopko.

Spomínali aj Naďa

Gabár vo videu navrhuje, že by sa mohol spriateliť aj s ministrom obrany Jaroslavom Naďom. Skúsiť to chcel tak, že sa bude tváriť, že je proamerický. Solomasov však hneď hovorí, že to nepôjde a je to veľmi nebezpečné. "To by som sa hneď vrátil do Moskvy," hovorí položartom.

Solomasov ale navrhne, že skôr môže skúsiť kontaktovať Naďových zástupcov alebo asistentov. Najmä takých, ktorí majú prístup k utajeným informáciám.

10-tisíc pre Kotlebovu ĽSNS

Bohuš Garbár mal blízsko aj k slovenskej extrémistickej strane Ľudová strana Naše Slovensko. V rokoch 2015 a 2016 daroval Kotlebovej ĽSNS po 10-tisíc eur. ĽSNS je pritom známa tým, že dlhodobo šíri ruskú propagandu.

Podľa ministra obrany Jaroslava Naďa je toto len začiatok. "Vojenské spravodajstvo si bude aj naďalej dôkladne plniť úlohy smerujúce k obrane a bezpečnosti SR a jej občanov," napísal Naď na sociálnej sieti.