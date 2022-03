Ničivý požiar v Bratislave: Majitelia prišli o 10-ročnú prevádzku! Vo VIDEU neskrývali smútok a slzy

V sobotu okolo 19:30 vypukol v Bratislave na Drieňovej ulici veľký požiar garážového domu. Trvalo vyše 12 hodín, kým sa ho hasičom podarilo dostať pod kontrolu. V budove boli totiž uskladnené extrémne horľavé veci. Ako informoval starosta Ružinova Martin Chren, budovu budú musieť zrejme zbúrať, pretože jej oprava možná nebude.

Obrovský požiar v Bratislave zachvátil parkovací dom





Okrem nej však zhoreli aj prevádzky, ktoré tam sídlili. Jednou z takých je aj Menuland, ktorý majitelia budovali 10 rokov. Tí sa svojim zákazníkom a zamestanncom prihovorili prostredníctvom videa na sociálnej sieti. Natáčilo pred zhorenou budovou a neubránili sa ani slzám.

"Ahojte rodina, zamestnanci, naši zákazníci, obchodní partneri a všetci, ktorí nás poznáte. Ais ste už počuli, čo sa stalo, ak nie, tak to vidíte za nami. My sme sa prišli pozrieť na to, ako zhorelo 10 rokov našej snahy," povedali majitelia so slzami v očiach.

Prevádzka je podľa ich slov úplne zničená a je možné, že si dovnútra nebudú môcť ísť zobrať ani základné veci. Zákazníkov však ubezpečujú, že to berú ako nový začiatok a majú ponuku na dočasnú kuchyňu. "Urobíme z toho nový začiatok," povedali s tým, že musia zabezpečiť, aby rodiny všetkých 50 zamestnancov neostali bez príjmu.