Vláda schválila poskytovanie dočasného útočiska pre občanov Ukrajiny

BRATISLAVA - Slovenská republika bude od 1. marca poskytovať dočasné útočisko štátnym občanom Ukrajiny a ich rodinným príslušníkom. Žiadatelia o dočasné útočisko, ale aj ľudia s tzv. tolerovaným pobytom, tzv. odídenci, môžu tiež požiadať o poskytnutie zdravotnej starostlivosti, a to v rovnakom rozsahu ako žiadatelia o azyl. Platí to aj v prípade, ak sa budú vedieť preukázať iba preukazom žiadateľa o dočasné útočisko, respektíve dokladom odídenca. V pondelok o tom rozhodla vláda. Poskytovanie dočasného útočiska má platiť do konca roka 2022.