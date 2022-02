Proti invázii protestovali po svete tisíce ľudí: K protestu sa pripojili aj Rusi, zatýkala ich polícia

BERLÍN - Na znak solidarity s Ukrajinou a na protest proti "nereálnej vojne" ruského prezidenta Vladimira Putina vyšli vo štvrtok do ulíc v mestách po celom svete tisícky demonštrantov. Stovky ľudí, ktorí sa zúčastnili na pochodoch v samotnom Rusku, zatýkala polícia. Informovala o tom agentúra AFP.

Ruská polícia uskutočnila podľa nezávislého monitoru približne 1400 zatknutí v 51 mestách po celej krajine po tom, čo úrady varovali občanov, aby sa na protestných pochodoch nezúčastňovali. Tisíce ľudí sa zhromaždili na pražskom Václavskom námestí a potom pochodovali smerom k ruskému veľvyslanectvu, pričom demonštranti niesli veľký plagát s Hitlerom a Putinom a sloganom 1938-2022, ktorý odkazuje na rok okupácie Československa nacistickým Nemeckom.

Je to katastrofické pre celý svet

Niekoľko stoviek ľudí sa v nemeckej metropole zišlo pri Brandenburskej bráne v nemeckej metropole Berlín, pričom monument bol už druhý večer po sebe nasvietený vo farbách ukrajinskej vlajky. "Je tomu ťažké uveriť, je to nereálne," citovala agentúra AFP 35-ročného ukrajinského inžiniera Antona Kušča. "Je to katastrofické pre celý svet... Lenže máme to, čo máme, tyrana sediaceho v Kremli," dodal.

K protestu sa pripojili aj Rusi

K protestu v Berlíne sa pripojili aj Rusi. Niektorí držali v rukách transparenty pred budovou ruskej ambasády. "Chceme ukázať, že sme proti vojne. Ukrajina bola vždy veľmi priateľská a blízka krajina. Máme tam množstvo príbuzných, množstvo priateľov. Nikto nechce túto vojnu," uviedla 40-ročná učiteľka z Moskvy Jekaterina Studnická.

Demonštranti vyšli do ulíc okrem iného aj v Londýne, Madride, Štokholme, Amsterdame, New Yorku, Dubline, Berne, Varšave, Barcelone, Washingtone a v Aténach. Protesty boli aj v Istanbule, Bejrúte a Tokiu.