Na svete je ďalší hoax o amerických vojakoch: Šialenstvo graduje! Policajti TO predpovedali, status plný klamstiev

Hoaxy, hoaxy a ešte raz hoaxy. Tie ovplyvňujú naše životy už takmer dva roky. Vo veľkom začali ľudia šíriť vymyslené informácie krátko po tom, ako celý svet začal bojovať s pandémiou koronavírusu. Počas takmer 24 mesiacov vznikli rôzne správy o tom, ako sú tyčinky slúžiace na antigénové či PCR testovanie napustené škodlivými látkami, prípadne, že sa v nich nachádzajú červy či 5G čipy, ako má pandémia vyhubiť väčšinu sveta, prípadne, aké škodlivé sú vakcíny.

Po novom sa však vo veľkom zdieľajú aj hoaxy týkajúce sa pobytu amerických vojakov na vojenských základniach na Slovensku. Policajti už dávnejšie upozorňovali, že podobné aktivity budú smerovať od rôznych záujmových skupín, a tak sa aj stalo. „Americký vojak ešte nepoložil tento rok svoju nohu na slovenskú pôdu, no už sme vás stihli varovať, že sa vynoria dezinformácie ako huby po daždi na tému presunu amerických vojsk. A stalo sa. Dezinformátori nedokázali odolať a dennodenne prinášajú "najšokujúcejšie" informácie o americkej okupácii,“ napísali na sociálnej sieti.

Nočné presuny

Ako dodali, je všeobecne známe, že americké vojská ku nám prišli na dlhodobo plánované vojenské cvičenie, ktoré trvá do polovice marca. Na všetky presuny vojsk dostatočne dopredu upozorňuje ministerstvo obrany, pričom sa takéto presuny dejú zvyčajne v noci. Avšak, na sociálnej sieti sa objavil status, ktorý zverejnil istý Juraj Krajčík. Ide o človeka, ktorý sa pohybuje okolo bývalého predsedu Najvyššieho súdu Štefana Harabina.

Ten opisuje svoju skúsenosť spred pár dní, kedy vo večerných hodinách cestoval po diaľnici v smere do Trnavy. Tam mal spozorovať množstvo policajných áut, ktoré mali sprevádzať desiatky vojenských áut amerického vojska. Spolu s príbehom napísal aj svoj pohľad na vec. „Títo americký zmrdi, sa sem - do našej krajiny, zakrádajú po tme ako potkani a šváby,“ uviedol. Ako však policajti vysvetlili, presun vojsk sa robí v nočných hodinách z dôvodu, aby zabránilo možnému dopravnému kolapsu.

Následne sa Krajčík zamyslel nad tým, že vojská sa presúvajú za asistencie polície, čo označil za tragické. „Policajný zbor poskytuje asistenciu pri presunoch vojsk, ak je o to požiadaný a to s cieľom zabráneniu nešťastných kolízii. Polícia vykonáva doprovody aj pri úplne iných témach - napríklad len včera sme sprevádzali našich hokejistov. Ak by tam polícia nebola a americké vojská by išli osamotené, ľudia ako autor priloženého statusu by hromžili, že sa Američania len tak promenádujú po našej krajine,“ napísali policajti.

Zradcovská zmluva?

Krajčík následne konštatoval, že sa sem zakrádajú na základe podpísania obrannej zmluvy s USA vládou a parlamentom, pričom ju označil za zradcovskú. Rovnako sa zamyslel nad možnou paralelou s rokom 1968. „Podpísanie dohody s USA nemá nič spoločné s prebiehajúcim medzinárodným cvičením. O cvičení si každý, kto vie používať Google, vie nájsť články aj spred niekoľkých mesiacov. Ak by sa nikdy žiadna dohoda s Američanmi nepodpísala, tak ľudia ako autor priloženého statusu by aj tak hromžili, že Američania neprišli na cvičenie, ale prišli nás okupovať. Téma presunov vojsk je tu s nami roky, je to trend, je to životný štýl. Porovnávanie s rokom 1968 je úplne absurdné a mimo témy. Môže to napísať iba človek, ktorý sa nezobudil do ulíc plných tankov a ktorý nebol svedkom zabíjania odporcov pobytu sovietskych vojsk... Armády k nám chodia rok čo rok, nikto nás neobsadil,“ uzavreli muži zákona.