MIMORIADNE zasadnutie Bezpečnostnej rady SR: Hrozba prichádza z Kremľa! Ide o priamy vojnový akt, tvrdí Naď

ruský prezident Vladimír Putin v pondelok oznámil, že sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku a Luhanskú ľudovú republiku za nezávislé štáty, západní lídri na čele s USA a EÚ hrozia sankciami

Putin následne nariadil vyslanie vojakov na Ukrajinu, dôvodom sú podľa neho mierové rokovania

ruská diplomacia je stále pripravená rokovať s USA aj po Putinovom príkaze

na situáciu reagovali slovenskí i zahraniční politici, ktorí to považujú za zmarené diplomatické úsilie

mimoriadne zasadá Bezpečnostná rada OSN aj Bezpečnostná rada SR

VIDEO Prezidentka a premiér po zasadnutí Bezpečnostnej rady

Aktualizované 17:44 Opatrenia NATO sa tiež budú odvíjať od toho, aký bude vývoj situácie na Ukrajine. Policajný zbor zatiaľ podľa ministra obrany neeviduje žiadny nárast migrácie. "To sa však môže zmeniť. Ak príde ku konfliktu, je možné, že ten nápor migrácie nebude malý," uviedol. "Zvýšili sme bojovú pohotovosť, primárne je tu dôvod potenciálna hrozba migrácie a nie potenciálna vojnová hrozba," povedal minister obrany.

VIDEO Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že ide o priamy vojnový akt

Aktualizované 17:37 "Ide o priamy vojnový akt," povedal Naď na to, že ruskí vojaci vstúpili na územie Doneckej a Luhanskej republiky. "Červená línia by bola, ak by sa Putin rozhodol prekročiť hranice Luhanska a Donecka," povedal.

VIDEO Šéf diplomacie Ivan Korčok k aktuálnej situácii na Ukrajine

Aktualizované 17:35 Minister obrany Jaroslav Naď uviedol, že sa obávajú, že toto bol iba začiatok a ďalšie kroky budú nasledovať. "Veríme, že sa Putin nerozhodne urobiť priamu vojenskú operáciu na území Ukrajiny," povedal.

Aktualizované 17:34 "Ruskou agresiou na Ukrajine sa do Európy vracajú prízraky vojny a zabíjania," povedal premiér. "Ruským imperializmus musí byť zastavený. Prezident Putin nesmie mať pocit, že násilím vytvorí na Ukrajine ruský protektorát," zdôraznil. Predseda vlády vyzval ľudí, aby nepodľahli "žoldnierom", ktorí vedú hybridnú vojnu, prekrúcajú pravdu a šíria lži. Slovensko podľa neho musí okrem iného posilniť aj vlastnú obranychschopnosť.

Aktualizované 17:32 Hrozba prichádza z Kremľa

Premiér Eduard Heger vo vyhlásení povedal, že v situácii, keď sa Rusko vyhráža zbraňami, Slovensko stojí na správnej strane. "Sme rozhodnutí urobiť všetko pre zachovanie mieru," povedal s tým, že Rusko porušuje medzinárodné právo. "Robí to sústavne od roku 2014, keď anektovalo Krym," povedal. "V týchto zlomových chvíľach je potrebné, aby sme sa zjednotili a mali jasno v tom, že hrozba prichádza z Kremľa," uviedol premiér.

Aktualizované 17:28 Prezidentka po rokovaní znovu povedala, že uznanie Luhanskej a Doneckej republiky Ruskom možno smelo označiť za okupáciu suverénnej krajiny. Na bezpečnostnej rade sa podľa zaoberali hybridnými aktivitami Ruska, šírením dezinformácií, ale aj prípadným príchodom utečencov.

Aktualizované 17:26 "Slovensko dnes nie je bezprostredne vojensky ohrozené. Ale ak by došlo k eskalácii, na Slovensko by smerovali Ukrajinci, ktorí by utekali pred vojnou," povedala.

Aktualizované 17:20 Prezidentka a premiér majú po zasadnutí Bezpečnostnej rady SR vyhlásenie. Môžeme to označiť za narušenie suverenity Ukrajiny, povedala prezidentka Zuzana Čaputová. "Slovensko takýto krok zo strany Ruska jednoznačne odsudzuje," uviedla.

Aktualizované 15:27 Česká Bezpečnostná rada štátu zasadne v stredu v súvislosti so situáciou na Ukrajine. Oznámila to ministerka obrany ČR Jana Černochová. informuje spravodajská stanica ČT24. Ministerka stále verí tomu, že sa krízu na Ukrajine podarí vyriešiť diplomaticky. Rusko podľa nej nemá žiadny mandát diktovať suverénnym štátom, kam majú patriť. Dodala, že českí vojaci by mohli v rámci NATO pôsobiť aj na Slovensku.

"Sú dva varianty. Jeden je Rumunsko, druhý Slovensko. Myslím si, že cítime, čo je nám geopoliticky bližšie. Je to možno trošku návod na to, akými myšlienkovými pochodmi sa uberajú naše cesty. Najprv o tom musí rozhodnúť vláda, obe komory parlamentu a oba výbory oboch komôr parlamentu," načrtla Černochová.

Aktualizované 15:20 Ak treba pristúpiť k sankciám voči Rusku, musia mať zmysel a majú ich všetci dodržiavať. V súvislosti s dianím na Ukrajine to povedal predseda poslaneckého klubu Sme rodina Peter Pčolinský, ktorý je zároveň predsedom skupiny priateľstva Národnej rady SR s Ukrajinou.

Krok Ruska je podľa Pčolinského v rozpore s medzinárodným právom, keďže Slovensko neuznáva separatistické územia Donecka a Luhanska za zvrchované republiky. "Trváme na integrite a suverenite územia Ukrajiny. Tento náš postoj je v súlade s partnermi v EÚ," povedal Pčolinský v utorok novinárom.

Aktualizované 15:09 O situácii by mal v stredu rokovať zahraničný výbor, zvolá ho predseda výboru Marián Kéry zo Smeru.

Aktualizované 15:03 Zasadnutie Bezpečnostnej rady sa už začalo. Premiér, prezidentka a ministri rokujú v utajenom režime. Vyhlásenia by mali byť po skončení rokovaní.

Aktualizované 14:45 Pôsobenie Ruska na Ukrajine je vojenskou agresiou a okupáciou, uviedla v stanovisku prezidentka

Prezidentka Zuzana Čaputová označila pôsobenie ozbrojených síl Ruska na území Ukrajiny za akt vojenskej agresie a okupáciu. Ide podľa nej o pripravované, zámerné, nevyprovokované a neospravedlniteľné porušenie medzinárodného práva a územnej celistvosti zo strany Ruska voči Ukrajine, ktoré Slovensko ostro odsudzuje. Deklarovala podporu všetkým krokom na pôde Európskej únie a Severoatlantickej aliancie vrátane potrebných sankcií. Uviedla to v utorkovom stanovisku.

Ruský prezident Vladimír Putin v dlhom príhovore prakticky uprel právo Ukrajiny na vlastný štát. Vzápätí ako jediný na... Posted by Zuzana Čaputová on Tuesday, February 22, 2022

Aktualizované 14:30 Na utorkovej mimoriadnej Bezpečnostnej rade SR sa zúčastní aj prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom hovorca hlavy štátu Martin Strižinec.

Aktualizované 14:26 Mimoparlamentné strany KDH, Spolu, Aliancia a OKS odsudzujú kroky Ruska voči Ukrajine. Zhodujú sa, že Rusko porušilo medzinárodné práva. Nezaradený poslanec NR SR Tomáš Valášek (Progresívne Slovensko) chce zvolať mimoriadne rokovanie zahraničného výboru , na ktorý chce predvolať veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku. Podpisy na zvolanie výboru začal zbierať medzi koaličnými poslancami.

Aktualizované 14:24 "Svojím rozhodnutím Ruská federácia de facto neguje všetky svoje požiadavky, ktoré v ostatných týždňoch komunikovala voči NATO a členským štátom, týkajúce sa bezpečnosti Ruskej federácie," skonštatoval Korčok.

Aktualizované 14:22 Kroky voči Ukrajine odsúdili všetky krajiny, vrátane hlavných predstaviteľov Slovenska. Rusko uznaním separatistických území na Ukrajine podľa šéfa slovenskej diplomacie Ivana Korčoka hrubo porušilo medzinárodné právo a svoje medzinárodné záväzky.

Minister zahraničných vecí považuje za závažný aj politický postoj Ruska, podľa ktorého Ukrajina nemá nárok na vlastnú existenciu. Verí, že posledné udalosti budú začiatkom vlastnej sebareflexie, časť slovenskej verejnosti chce dostať z geopolitickej dezorientácie. "Je zjavné, a Ruská federácia o tom už otvorene hovorí, že problémom, s ktorým sa nevie vyrovnať, je samotná existencia Ukrajiny," poznamenal.

Aktualizované 14:20 Situácia na slovensko-ukrajinských hraniciach je pokojná

Situácia na slovensko-ukrajinskej hranici je pokojná. Slovensko nezaznamenalo nárast cestujúcich ani migračné tlaky, uviedol minister vnútra Roman Mikulec. Deklaruje, že rezort vnútra situáciu na hranici monitoruje. Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru komunikuje s ukrajinskou stranou, s partnermi v Európskej únii, ako aj ostatnými bezpečnostnými zložkami v SR.

Stojíme pri Ukrajine Uznanie nezávislosti separatistických republík, tzv. Doneckej ľudovej republiky a Luhanskej... Posted by Roman Mikulec - minister vnútra SR on Tuesday, February 22, 2022

Aktualizované 14:15 Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požiadal Západ o jasnú podporu. Zelenskyj mal prejav k národu po mimoriadnych konzultáciách so svetovými lídrami, počas chaotického dňa, keď sa Rusko zrejme už blíži k invázii na Ukrajinu, píše AP. Ukrajinský prezident v prejave obyvateľom povedal, že Ukrajina sa nebojí ničoho a nikoho.

Krok Kremľa označil za porušenie suverenity a územnej celistvosti bývalej sovietskej republiky. "Od našich partnerov očakávame jasné a účinné kroky podpory," vyhlásil Zelenskyj v prejave, vysielanom v televízii. "Teraz je veľmi dôležité vidieť, kto je naším skutočným priateľom a partnerom a kto bude ďalej zastrašovať Ruskú federáciu slovami," povedal. "Sme na našom vlastnom území," dodal ukrajinský prezident.

Aktualizované 14:10 Ministri zahraničných vecí členských krajín EÚ prijmú v utorok sankcie voči Rusku, uviedol šéf diplomacie EÚ Josep Borrell. Pôjde o reakciu na pondelkové rozhodnutie Ruska uznať dva separatistické regióny na východe Ukrajiny za samostatné štáty a pokračujúce rozmiestňovanie ruských vojakov na území Ukrajiny. "Naša odpoveď bude samozrejme vo forme sankcií, o ktorých rozsahu rozhodnú ministri (zahraničných vecí)... Som si istý, že to bude jednohlasné rozhodnutie potrebné pre tieto opatrenia," povedal Borrell.

Premiér Heger zvolal mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR

Premiér Eduard Heger zvolal na utorok mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady SR. Hlavnou témou bude situácia na Ukrajine. Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok (21. 2.) oznámil, že sa rozhodol okamžite uznať Doneckú ľudovú republiku (DĽR) a Luhanskú ľudovú republiku (LĽR) za nezávislé štáty, čo v zásade pochováva mierový plán z roku 2015 a otvára dvere pre priamu účasť ruskej armády.

Uznanie suverenity a nezávislosti DĽR a LĽR označil za potrebné. Vedenie Štátnej dumy, dolnej komory ruského parlamentu, medzičasom deklarovalo svoju súčinnosť a pripravenosť čo najrýchlejšie pristúpiť k ratifikácii dohôd s DĽR a LĽR.