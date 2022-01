Hororový prípad: Matka zavraždila svoje tri deti (†3, 7, 9), posledné slová syna pred smrťou mátajú otca doteraz

Zdravotná sestra Deirdre Morleyová (44) zabila svoju trojročnú dcéru Carlu a dvoch synov - deväťročného Conora a sedemročného Darragha, keď ich všetkých uškrtila 24. januára 2020 vo svojom dome v Dubline. Otec Andrew McGinley prehovoril o tom, ako ho doteraz strašia Conorove posledné slová pred smrťou. "Prestaň mami, čo to robíš?" zaznelo z jeho úst v momente, keď mu Morleyová dala na hlavu vrecko. Sama to povedala počas toho, ako ju vypočúvali na súde.



Žena bola obvinená z trojnásobnej vraždy, no z dôvodu pomätenosti ju sudca oslobodil. Následne bola prevezená do psychiatrickej nemocnice.povedal Andrew pre denník Irish Mirror.

Morleyová sa priznala k tomu, že zadusila svoje deti plastovým vreckom a páskou v čase, keď bol jej manžel na služobnej ceste v Corku. Po svojom otrasnom čine nasadla do auta spolu s liekmi a fľašou vína a vyrazila na diaľnicu. Ešte než sa tam dostala, však narazila do kruhového objazdu. Odtiaľ ju odviezol späť domov jeden z prechádzajúcich vodičov, no ona krátko nato opäť odišla preč. Zavolala si taxík, v ktorom pod vplyvom konzumácie liekov a alkoholu odpadla. Andrew medzičasom dorazil domov, kedy už boli jeho tri deti mŕtve a boli tam záchranné zložky.

Verila, že ich smrťou zbaví utrpenia

Počas súdneho pojednávania svedkyňa obhajoby uviedla, že Deirdre trpí bipolárnou poruchou typu dva. "V čase spáchania skutku trpela mentálnou poruchou. Vedela, čo robí, že jej konanie bude mať za následok smrť detí, no nevedela, že jej konanie je nesprávne. Pre svoje činy mala psychiatrické morálne ospravedlnenie. Verila, že jej konanie je morálne správne, bola presvedčená o tom, že jej deti nenávratne poškodené a že musí ukončiť ich trápenie." Morleyová na súde vypovedala, že vedela, že svoje deti zabíja, no v tej chvíli nevidela inú možnosť, než ich zavraždiť, pretože verila, že ich tak zbaví utrpenia. "Myslela som si, že neexistuje nič iné, čo by som pre ne mohla spraviť, než ich zabiť. Želám si, aby sa dal vrátiť späť čas," uviedla. Už o päť rokov by mohla byť prepustená z nemocnice, keď lekári uznajú, že je mentálne spôsobilá vrátiť sa do normálneho života.