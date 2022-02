Nová vakcína NOVAVAX je tu! Funguje úplne inak ako tie predošlé: TOTO je základný rozdiel

To, v čom je vakcína Novavax odlišná, priblížil projekt Očami farmácie. „Ak by sme povedali, že všetky vakcínu fungujú na rovnakom princípe, neboli by sme ďaleko od pravdy. Ich princípom je ukázať telu vírus alebo jeho menšiu časť, proti ktorej si následne vytvoríme imunitu. Existuje však viacero možností, ako to dosiahnuť,“ vysvetlili.

Aktuálne máme u nás dostupne mRNA a vektorové vakcíny. "Sú prevratné v tom, že neobsahujú žiadnu časť vírusu, ale len inštrukcie, podľa ktorých jednotlivé časti vírusu vyrobia naše bunky samé. Naše telo teda vyrobí S-proteín," uviedli.

Na rozdiel od toho čínska vakcína obsahuje celý vírus, ktorý bol však inaktivovaný a tým pádom nedokáže vyvolať Covid-19. Vedci zo spoločnosti Novavax sa rozhodli postupovať podobne. Rozdiel spočíva v tom, že nepoužili celý vírus, ale len jeho časť, konkrétne S-proteín. „Laboratórne vyrobili množstvo S-proteínov a usporiadali ich do objektu, ktorý vyzerá ako vírus. Keď tento objekt telo uvidí, začína si vytvárať imunitu proti S-proteínom,“ vysvetlili.

"Jednou z nevýhod týchto vakcín je fakt, že takýto objekt zložený z S-proteínov nepôsobí pre naše telo nejako hrozivo a preto nemusí vyvolať dostatočne silnú imunitnú reakciu, ktorá by nás do budúcna ochránila pred Covid-19,“ upozornili.

Táto nevýhoda má však riešenie. „Čo vedci urobili je, že do vakcíny pridali tzv. adjuvans. To je niečo, čo si môžeme predstaviť ako zvýrazňovač. Adjuvans upriami pozornosť na obsah vakcíny a povie telu: Hej, pocem,“ priblížili. „Náš imunitný systém si do seba nenechá skákať a zaútočí. Čo je presne to, čo pri imunitnej odpovedi na očkovanie chceme,“ dodali.

Poukázali tiež na to, že proteínové vakcíny sa bežne používajú. Na tomto princípe funguje napríklad vakcína proti hepatitíde B alebo čiernemu kašľu. „Veľkou výhodou vakcíny je, že je stabilná pri teplote 2 až 8 stupňov Celzia a náklady na prepravu sú teda nižšie ako pri mRNA vakcínach," uviedli. To by podľa nich mohlo vakcínu predurčovať na použitie v rozvojových krajinách, ktoré v očkovaní zaostávajú za vyspelými štátmi, a to dokonca ešte viac ako Slovensko.

Registrácia pre vakcínu od spoločnosti Novavax sa na Slovensku spustila minulý týždeň. Založená je na báze proteínu a ide o celkovo piatu vakcínu schválenú Európskou liekovou agentúrou. Ministerstvo zdravotníctva uviedlo, že Slovensko zakontrahovalo 600-tisíc dávok.