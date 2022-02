PRÁVE TERAZ Prvé reakcie na schválenie dohody s USA: Heger vidí odvahu, Fico hovorí o vlastizrade

"Ďakujem poslancom za ich odvahu postaviť sa za bezpečnosť Slovenska," povedal premiér. Poslanci NR SR v stredu odsúhlasili dohodu o obrannej spolupráci Slovenska s USA. Za hlasovalo 79 poslancov zo 140 prítomných, proti bolo 60. Potrebná je ešte ratifikácia dohody prezidentkou SR.

Slovensko má poskytovať vojenské letiská bez nájomného

Dohoda má umožniť americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Dohoda by mala platiť desať rokov. Potom zostáva platná alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou. Predstavitelia vlády deklarovali, že zmluva neohrozuje suverenitu a zvrchovanosť SR. Opozícia ju kritizuje a hovorí o vytváraní amerických vojenských základní na Slovensku.

Prezidentka uzavretie dohody podporila

Prezidentka SR Zuzana Čaputová uzavretie dohody podporila. V snahe zmierniť obavy časti verejnosti doložila k splnomocneniu na podpis interpretačné vyhlásenie. Obsahuje výklad častí zmluvy vyvolávajúcich najviac otáznikov. Vlastnú interpretačnú doložku priložila aj americká strana, podľa prezidentky je obsahovo v súlade so slovenskou.

Schválenie obrannej dohody s USA je hlasom zodpovednosti, tvrdí Korčok

Schválenie dohody o obrannej spolupráci Slovenska s USA poslancami Národnej rady (NR) SR je hlasom zodpovednosti a zároveň odmietnutím populizmu, hystérie a cynizmu v podaní opozície a extrémistov. Na sociálnej sieti to skonštatoval minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS). "Ďakujem poslancom SaS, z ktorých všetci prítomní hlasovali za, a rovnako všetkým tým z koalície, ktorí ju rovnako podporili," uviedol na margo schválenia Korčok.

Schválenie dohody mu nepriniesol pocit víťazstva

Priznal však, že schválenie dohody mu nepriniesol pocit víťazstva. Dôvodom bol aj neporiadok v rokovacej sieni NR SR a hanobenie vlajky Ukrajiny, ktorého sa počas utorka (8. 2.) dopustili viacerí poslanci ĽSNS. "Podpora dohody v parlamente je síce dobrou správou, ale to, čo sa okolo nej odohralo, je mementom pre celú demokratickú politickú scénu. Je precitnutím z ilúzie o tom, že naše miesto vo svete je vybavená vec. Nie je. Veľká časť spoločnosti je zmätená, nevie sa zorientovať, nevie, prečo patríme do NATO a EÚ," poukázal šéf diplomacie.

Zdôraznil, že vyjadrenia opozície na margo USA či NATO si spojenci Slovenska zapamätajú. "Pozametali ste s vlastnou krajinou ako s handrou. A naši partneri vo svete už vedia, že na Slovensku sa derie k moci politická reprezentácia, o ktorej môžu reálne predpokladať, že keď raz pôjde do tuhého, rovnako pozametáte dlážku aj s nimi, s tými, s ktorými sme si dali sľub spoločnej obrany a bezpečnosti. A je jasné, že maximum, čo od vás spojenci môžu čakať, je vypustenie nafukovacích holubíc mieru," dodal Korčok.

Dnes zradilo Slovensko 79 poslancov, zdôrazňuje SNS

Schválenie dohody o obrannej spolupráci Slovenska s USA poslancami Národnej rady (NR) SR považuje mimoparlamentná Slovenská národná strana (SNS) za zradu národných záujmov. SNS to uviedla vo svojom stanovisku. SNS poukazuje na to, že výsledkom zmluvy bude prítomnosť amerických ozbrojených síl na území Slovenskej republiky. "V stredu 79 poslancov zradilo Slovensko a Slovenská národná strana verejne vyhlasuje, že v prípade, že bude v ďalšej vládnej koalícii, urobí všetky kroky k tomu, aby táto zmluva bola v celom rozsahu zrušená," zdôraznila SNS.

Spúšťame petičnú akciu, v referende bude aj otázka o zmluve s USA

Opozičný Smer-SD spustí v najbližšej dobe petičnú akciu za vyhlásenie referenda s tromi otázkami. Jednou z nich bude aj otázka týkajúca sa obrannej zmluvy s USA, ktorú v stredu odobrila Národná rada (NR) SR. Po hlasovaní o zmluve to uviedol šéf Smeru-SD Robert Fico. Okrem obsahu zmluvy kritizoval aj priebeh diskusie v pléne. Predseda NR SR Boris Kollár (Sme rodina) si podľa neho nevie urobiť poriadok a namiesto toho ukončil diskusiu, hoci bolo do nej prihlásených 30 rečníkov.

"Spúšťame petičnú akciu. Súčasťou bude aj otázka, ktorá sa týka tejto zradcovskej dohody. V prípade platného výsledku referenda výsledok má silu ústavného zákona, čo bude zaväzovať ústavných činiteľov, pokiaľ ide o prístup k tejto zmluve. Verím, že občania SR povedia zmluve nie," povedal na tlačovej konferencii Fico a vyzval ľudí podporiť referendum.

Otázku o zmluve s USA ešte formulujú

Referendum by malo obsahovať aj otázku týkajúcu sa predčasných volieb. Tretia otázka sa bude podľa Fica pravdepodobne týkať zastropovania dôchodku. Otázku o zmluve s USA ešte formulujú. Pred časom hovoril, že otázka by sa mala týkať vypovedania zmluvy s USA. Kritizoval tiež diskusiu v pléne. "V čase, keď bolo do rozpravy prihlásených 30 poslancov, z toho 25 opozičných, v takejto vážnej veci sa vládna väčšina rozhodla silou ukončiť rozpravu v NR SR. Namiesto toho, aby si predseda NR SR hľadal nejaké riešenie," povedal Fico s tým, že ide o porušenie princípov parlamentarizmu a demokracie.

Fico zopakoval, že zmluva je nevýhodná pre Slovensko

Šéf Smeru-SD zopakoval, že zmluva je nevýhodná pre Slovensko, porušuje suverenitu a nevyplýva z nášho členstva v NATO. Dohoda podľa neho hovorí, že v niektorých veciach bude mať na území SR prednosť právo USA pred slovenským právom. "Odovzdali sme vzdušný priestor a letiská pod kontrolu USA," myslí si šéf strany. Upozornil tiež na stredajšie rozhodnutie vlády o vyslaní slovenských vojakov, ktorí budú cvičiť v Poľsku i na Ukrajine. Rozšírením výcvikových aktivít na prvý polrok reagujú Ozbrojené sily (OS) SR na vývoj bezpečnostnej a geopolitickej situácie v Európe. Fico to označil za provokáciu.

Pellegrini vyzval prezidentku, aby zmluvu s USA neratifikovala

Expremiér a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini vyzval prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, aby neratifikovala zmluvu o obrannej spolupráci Slovenska s USA. Apeluje, aby počkala so svojím podpisom na vývoj referendovej iniciatívy v tejto súvislosti i na výsledky prípadného referenda. Namieta tiež spôsob i formu prerokovania a prijatia dohody v parlamente.

Expremiér preto vyzval prezidentku, aby zmluvu nepodpísala

"Prezidentka nevyhovela hlasu ľudí," vyhlásil Pellegrini a kritizoval, že sa neobrátila so znením dohody na Ústavný súd SR. Poukázal pritom aj na stanovisko generálneho prokurátora Maroša Žilinku, ktorý dohodu označil za nevýhodnú pre Slovensko. Expremiér preto vyzval prezidentku, aby zmluvu nepodpísala, počkala na referendum a aby vypočula svoj ľud.

Fatálne zlyhalo vedenie parlamentu

V súvislosti s mimoriadnou schôdzou NR SR k dohode Pellegrini skonštatoval, že fatálne zlyhalo vedenie parlamentu. Poznamenal, že dejiny parlamentarizmu nepoznajú hanebnejší spôsob a formu, akou bola zmluva schválená. Namieta skoršie ukončenie diskusie, hovorí o chybe. "Koalícia tupou silou dokáže v NR SR presadiť akýkoľvek nezmysel, akúkoľvek vec," dodal. Šéfovi parlamentu Borisovi Kollárovi (Sme rodina) vyčíta, že neurobil poriadok. Mal podľa neho nájsť vhodný spôsob na riešenie obštrukcií ĽSNS, ktorá narúšala rokovanie a blokovala rečnícky pult v rokovacej sále.

Pellegrini má pochybnosti

Podotkol tiež, že v otázke obrannej zmluvy zlyhal aj premiér Eduard Heger (OĽANO). Neupokojil podľa neho dostatočne situáciu v spoločnosti. Pellegrini si myslí, že premiér mal vystúpiť aj v parlamente a mal verejnosti vysvetľovať pochybnosti. Pellegrini má pochybnosti aj o tom, prečo chcela koalícia zmluvu tak rýchlo prerokovať. "Buď je vláda tlačená niekým, aby to okamžite schválila a vyhovela záujmu druhej zmluvnej strany, alebo, ak to tak nie je, tak táto rýchlosť len potvrdzuje, že sa vládna koalícia extrémne bojí nálad spoločnosti a odporu," uviedol.

Premiér a minister obrany ocenili odsúhlasenie obrannej dohody s USA

Premiér Eduard Heger a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO) ocenili, že Národná rada (NR) SR v stredu odsúhlasila dohodu o obrannej spolupráci s USA. Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Juraj Krúpa (OĽANO) hovorí o historickom okamihu. Zhodujú sa, že uzavretie dohody posilní bezpečnosť Slovenskej republiky.

Predseda vlády ubezpečil, že dohoda nepredstavuje koniec slovenskej suverenity. "Nikto nám tu nejde navoziť jadrové zbrane, ani sem neprídu tisíce vojakov s cieľom napadnutia Ruska," deklaroval. Ako zhodnotil, debata o obrannej dohode demaskovala opozíciu. Neváži si podľa neho parlament ani občanov. "Strana, ktorej nominanti sa priznávajú k závažným trestným korupčným činom, a zároveň extrémisti sa spájajú," povedal.

"Bolo to zásadné rokovanie aj pre mňa. Chcel som vidieť, či je vládna koalícia za to, aby tu naďalej bola demokracia, sloboda, prosperita a všetko to, čo sme chceli už od roku 1989. A stalo sa. Je to veľký moment," komentoval minister obrany. Vyzdvihol, že poslanci odolali tlaku na sociálnych sieťach či "organizovanej demonštrácii" pred parlamentom. Zopakoval, že dnešní lídri opozície Robert Fico (Smer-SD) a Peter Pellegrini (nezaradený) boli tí, ktorí zmluvu na 90 percent dojednali.

Slovensko sa pridalo k 23 krajinám NATO, ktoré už obdobnú obrannú zmluvu majú

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš je rád, že Slovensko sa pridalo k 23 krajinám NATO, ktoré už obdobnú obrannú zmluvu majú. Verí, že prezidentka proces nebude komplikovať či zdržiavať. "Je to moment, ktorým sme podčiarkli našu zahraničnopolitickú a bezpečnostnú orientáciu," uviedol Krúpa.

Podľa poslanca zo strany Za ľudí Juraja Šeligu koaliční partneri nepovažujú za problém to, že sa predseda parlamentu Boris Kollár (Sme rodina) pri hlasovaní zdržal. Vopred ich totiž o postupe poslancov Sme rodina informoval. "Predseda sa vyjadril jasne v tom smere, že podporuje našu zahraničnopolitickú orientáciu. Dohoda bola taká, že sme vedeli, že táto dohoda prejde, vopred nás o svojom postoji informovali a my to rešpektujeme. Napriek rôznym názorom koalícia ukázala, že jej ide o výsledok," povedal Šeliga s tým, že hlavné je, že dohodu väčšina odsúhlasila.