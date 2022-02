Dobrá voľba chce vlastného kandidáta na šéfa Bratislavského samosprávneho kraja, mal by ním byť Kusý

BRATISLAVA - Starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý by mal byť kandidátom strany Dobrá voľba a Umiernení na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK). Predseda mimoparlamentnej strany Tomáš Drucker to naznačil v nedeľňajšej diskusnej televíznej relácii TA3 V politike. Spolu s ďalšími lídrami mimoparlamentných strán sa vyjadroval k postupu v nadchádzajúcich jesenných voľbách do orgánov samosprávy obcí a miest a orgánov samosprávnych krajov.