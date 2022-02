Vodička (58) v Trnave zrazila 10-ročného chlapca: Náraz ho odhodil do protismernej cesty

Malý Trnavčan prechádzal po priechode pre chodcov v blízkosti križovatky T. Vansovej, Poľnej a Ovocnej. Vodička si pravdepodobne chlapca nevšimla a došlo k nárazu. "Auto narazilo dieťaťu do spodnej časti tela, spadlo na kapotu a náraz ho odhodil do protismernej časti cesty. So zraneniami hlavy ho previezli záchranári do trnavskej nemocnice," uviedla polícia.

Policajti podrobili 58-ročnú vodičku dychovej skúške na alkohol, ktorá bola negatívna. "Vzhľadom na okolnosti nehody jej policajti na mieste zadržali vodičský preukaz a ďalšiu jazdu zakázali. Okolnosti a presné príčiny nehody polícia naďalej vyšetruje. Právna kvalifikácia bude stanovená aj na základe lekárskej správy dieťaťa," doplnila polícia.