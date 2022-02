KURIÓZNA nehoda v Bratislave: FOTO V rovnakom smere sa zrazili električky! Problémy pre cestujúcich

BRATISLAVA – Tak to sa len tak často nevidí! V Bratislave sa pri Riverparku stala naozaj kuriózna nehoda. V rovnakom smere, pri výhybke smerom do tunela, sa na koľajisku zrazili dve električky. Pre cestujúcich to však znamená obrovské problémy – električky v danom smere totiž nejazdia.