Omikron spôsobuje problémy so zásielkami: Zatvorené pobočky a nedostatok ľudí! Čo to znamená pre ľudí?

BRATISLAVA - A je tu to, čo mnohí predpovedali. Rýchlo sa šíriaci variant omikron spôsobuje mnoho problémy, a to aj v službách. V mnohých prevádzkach chýba personál a tento problém rieši napríklad aj Slovenská pošta. Viaceré pobočky totiž musela zatvoriť a ľudia sa tak nevedia dostať k svojim zásielkám.

Nový variant omikron spôsobuje rozsiahle problémy. Zatvára triedy, školy, mnoho ľudí sa opäť nakazilo. Medzi prevádzky, ktorých sa zatváranie, aj keď čiastočne, dotklo, patrí aj Slovenská pošta. Pre omikron je totiž veľa jej zamestnancov v karanténe, na PN či OČR, a to spôsobilo jedno - nedostatok pracovníkov. Informovala o tom TV Joj.

"K dnešnému dňu nám z takmer 12-tisíc zamestnancov vypadlo 1 654 ľudí, ktorí čerpajú PN, OČR alebo sú v karanténe," uviedla hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková. Podľa Dorčákovej je zatvorenie pošty až krajným riešením, pričom zvyčajne sa takýto scenár naplní len pri menších pobočkách. Napriek tomu však viaceré pobočky zatvoriť museli. A jednou z nich bola aj pošta v Limbachu.

"To som sama prekvapená, ani neviem, ako teraz budem ďalej postupovať, že kto mi ten list dá. Mám tam dosť dôležitý list," uviedla miestna obyvateľka Lucia. Problémom je, že na vstupných dverách chýbal oznam, ktorý by verejnosť informoval, ako dlho bude pošta zatvorená. Viac svetla do problému však priniesla až starosta obce Adriana Čechovičová. "Vysvetlenie bolo, že majú covid a pracovníci tam nie sú," tvrdí.

Predĺžiť úložnú dobu zásielky vraj netreba

Podľa starostky ich pošta funguje posledné dva týždne veľmi provizórne a posledné štyri dni je zatvorená úplne. "Je to pre ľudí veľmi ťažké, niečo dosiahnuť na tej pošte. Ísť si pre nejakú zásielku, keďže tam nikto nie je," hovorí starostka Limbachu.

"Využívame operatívnych zamestnancov, presúvame zamestnancov z iných pobočiek a v nutných prípadoch obmedzujeme otváracie hodiny," uviedla Dorčáková. Slovenská pošta tvrdí, že ani napriek aktuálnej vlne omikronu a vysokému riziku zatvárania ich pobočiek, nemôže nastať situácia, že by sa klient nedostal k svojim zásielkam. Tie pri dlhšom zatvorení presúvajú na inú poštu. "Klientov zároveň vyzývame, aby boli chápaví a aby sa zdržali rôznych invektív voči zamestnancom, ktorí požadujú dodržiavanie opatrení," hovorí Dorčáková.

Problém však môže nastať pri starých ľuďoch, ktorí sa nemajú ako o zatvorení pošty dozvedieť. Obecný úrad v Limbachu to preto oznamuje rozhlasom a oznamom aj cez aplikáciu. To, kde si ľudia môžu vyzdvihnúť zásielku v čase, keď je ich pobočka zatvorená, musia podľa starostky zisťovať na centrálnej pošte. "Ak vôbec zistia, že tam tá zásielka je, keďže sa im nedoručí ten žltý lístok do schránky," hovorí Čechovičová. Podľa pošty však úložnú dobu zásielky netreba predlžovať. Priznáva však, že k zatvoreniu menších prevádzok môže dôjsť aj preto, aby mohli fungovať tie väčšie.