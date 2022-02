Medzinárodný škandál? Slovenská vlajka medzi podporovateľmi Ukrajiny chýba: Nelichotivú FOTO vytiahol Poliačik

archívne video

Záber, po ktorom vyvstávajú otázniky

V týchto dňoch je situácia na ukrajinsko-ruských hraniciach mimoriadne napätá a počet vojakov sa v týchto chvíľach odhaduje až na vyše 100-tisíc. V aktuálnych chvíľach už ukrajinskí poslanci "bilancovali" v zahraničí skutočnú pomoc, za ktorú sa cez vlajky v pléne poďakovali. Na fotke je však niečo znepokojujúce. My, ako západný sused Ukrajiny na tejto fotografii formou vlajky nefigurujeme. Na toto upozornil bývalý poslanec Martin Poliačik formou statusu.

"Že tam slovenská vlajka chýba, je veľmi bolestivý fakt," komentuje Poliačik fotografiu od kolegu zo Štrasburgu Olexija Gončarenka. Podľa jeho slov tam poslankyne a poslanci vyjadrili touto formou vďaku za pomoc pri narastajúcom napätí na východe krajiny.

Zdroj: Facebook/Martin Poliačik, Олексій Гончаренко

Zelenskyj pritvrdil, vojna môže zasiahnuť celý kontinent

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok po rokovaní s britským premiérom Borisom Johnsonom v Kyjeve povedal, že vojenský konflikt s Ruskom by sa týkal nielen Ukrajiny, ale viedol by k rozsiahlej vojne v Európe. Informovala o tom spravodajská televízia Sky News.

"Musíme byť pripravení na zlé veci... Musíme brániť našu krajinu a chrániť našu kultúru, jazyk a tradície... Rusi by nás mali počúvať. Mali by počúvať a pochopiť, že vojna je niečo, čo v skutočnosti nikto nepotrebuje. Ale zároveň sme nikoho nepozvali, aby nás prišiel navštíviť so zbraňou v ruke," povedal Zelenskyj na tlačovej konferencii po boku britského premiéra Johnsona. Podľa neho sú Ukrajinci pripravení "bojovať do samého konca". Prezident zároveň varoval, že prípadný vojenský konflikt by zasiahol celý kontinent.

Podpora NATO je v našom záujme, potvrdila prezidentka

Posilnenie obrany východnej hranice SR, ako aj celého tzv. východného krídla NATO spojeneckými silami je podľa prezidentky SR Zuzany Čaputovej v našom vlastnom záujme. Vyhlásila to v utorok v súvislosti s napätím na Ukrajine. Informovala, že SR diskutuje s Ukrajinou o tom, čo krajina momentálne potrebuje. Vyzvala tiež nestrácať súdnosť, zachovať pokoj a rozlišovať medzi faktami a propagandou.

Prezidentka Zuzana Čaputová počas vyhlásenia v súvislosti s napätou situáciou na Ukrajine

Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Medzi ruskými požiadavkami sú aj také, ktoré si zaslúžia pozorné vypočutie. Ako napríklad návrh na zákaz niektorých zbraňových systémov v Európe, a preto má zmysel s nimi ďalej viesť dialóg. Ale medzi legitímne práva Ruska nepatrí to, že môže rozhodovať o osudoch iných bez ohľadu na ich záujmy," povedala prezidentka. Aktuálna situácia si podľa nej vyžaduje rozumné kroky a silné hodnotové postoje.